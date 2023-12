Il presepe vivente nel centro storico di Chieuti

CHIEUTI. Una 70ina di figuranti, a Chieuti, è pronta a dar vita al Presepe Vivente nel centro storico della città. La manifestazione si svolgerà mercoledì 3 gennaio a partire dalle 19:30. Il percorso si snoderà nel Centro storico del paese vecchio, in cui sono state date a disposizione vari locali caratteristici.

L'ente promotore è la parrocchia di San Giorgio martire con il gratuito patrocino del comune di Chieuti.

Durante il percorso verranno allestite scene che riporteranno in vita arti e mestieri di un tempo passato che richiamano la vita quotidiana e le tradizione culinarie del territorio chieutino.

"Dopo il successo delle ultime tre edizioni, il migliorarsi di anno in anno con sempre più attenzione all’organizzazione e ai dettagli, e visto il grande entusiasmo di tutta la popolazione e la forte partecipazione da parte anche dei territori e paesi limitrofi si è pensato anche questo anno di riproporre questo evento. Per noi una grande soddisfazione dato l’obiettivo di far collaborare animi diversi nello spirito dell’inclusione ad ogni livello e nel rafforzare le relazioni sociale e familiare e rinvigorendo il senso di appartenenza alla comunità e l’amore per il proprio paese" dichiarano gli organizzatori.