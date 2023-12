"Un presepe in ogni casa": la premiazione e i vincitori

Festa della famiglia: parla il vescovo di Termoli-Larino Gianfranco De Luca

TERMOLI. Giovedì scorso, 28 dicembre, nell'auditorium di Santa Maria degli Angeli a Termoli, si è svolta la festa della famiglia. L'evento, aperto a tutti, è stato promosso dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca e dalla Commissione diocesana per la pastorale familiare. Ha previsto un momento di preghiera, testimonianze di coppie e di famiglie che hanno ritrovato speranza e unità nella fede cristiana e uno spazio di condivisione tra musica e convivialità.

Nel corso dell'iniziativa si è tenuta anche la cerimonia di premiazione del concorso "Un presepe in ogni famiglia" che ha visto la partecipazione di 270 natività provenienti dalle varie parrocchie della diocesi di Termoli-Larino.





I primi tre classificati si sono aggiudicati un viaggio per tutta la famiglia di tre giorni a Venezia (primo), di due giorni a Roma (secondo) e di due giorni a Napoli (terzo) e tutti gli altri hanno ricevuto un attestato e un segno di partecipazione che, per chi non ha potuto partecipare, potranno essere ritirati in Curia vescovile (piazza Sant'Antonio, Termoli).

I presepi sono stati selezionati in anonimato dalla Commissione diocesana di Arte Sacra.

Di seguito si riportano i numeri e i nominativi dei primi tre classificati abbinati al momento della premiazione:

- primo posto n. 170 Gianni Di Lisa - Parrocchia Sant'Antonio – Termoli;

- secondo posto n. 153 - Giuseppe D'Uva - Parrocchia San Timoteo – Termoli;

- terzo posto n. 93 - Mia Lamelza - Parrocchia Santa Maria degli Angeli – Termoli.





Si ricorda che l'iniziativa del presepe in ogni casa è stata promossa in occasione degli 800 anni della rappresentazione del primo presepe a Greccio a opera di San Francesco d'Assisi per valorizzare, così come ha invitato papa Francesco nella lettera apostolica Admirabile Signum, il senso e il significato del presepe nella bellezza della vita che nasce, illumina e guida il cammino di ogni persona e di ogni famiglia attraverso piccoli gesti di amore.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al concorso proponendo dei presepi realizzati con amore, impegno e il coinvolgimento di persone di ogni età. Appuntamento alla prossima edizione.

Al seguente link è possibile vedere tutti i presepi che hanno partecipato al concorso.

