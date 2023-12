La cultura olivicola millenaria molisana nelle "Terre del Sacramento"

GUARDIALFIERA. In scena ieri 29 dicembre 2023 a Guardialfiera la cultura olivicola millenaria molisana, la cultura contadina, il turismo delle origini, la valorizzazione dei paesaggi e delle comunità rurali, attraverso le immagini e le parole dell’aedo guardiese Francesco Jovine la cui opera letteraria ha ispirato lo spettacolo teatrale diretto dal regista Simone D’Angelo.

L’evento “Terre del Sacramento – Premio Nazionale per la Promozione della Cultura Millenaria Olivicola Molisana” della Kairos è stato inserito nel cartellone degli eventi finanziati da Regione Molise nell’ambito dell’Avviso pubblico “Turismo è cultura 2022/2023" della Regione Molise.

Ieri sera, dopo i saluti di casa del Sindaco Vincenzo Tozzi, “La morte del Patriarca” di Jovine rivisitata da Simone D’Angelo e Maria Rosaria Di Rocco, è stata portata in scena unitamente al patriarca Fausto, l’olivo simbolo dell’olivicoltura sociale, dall’associazione teatrale ‘I scapsctrat’ di Guardialfiera.

Hanno partecipato all’evento studiosi dell’opera di Francesco Jovine e della cultura contadina, psicologi e psicologhe Kairos, Pasquale Di Lena, Ambasciatore delle Città dell’Olio, Maurizio Varriano presidente Parco Letterario Francesco Jovine e il professor Mucciaccio.

In conclusione è stato anche presentato il Premio Nazionale per la Promozione della cultura millenaria olivicola molisana e dell’olivicoltura sociale voluto dalla Cooperativa Sociale Kairos e dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, una rappresentazione in bronzo dell’olivo patriarca Fausto, considerato simbolo di resilienza e rinascita, creata da Paola Patriarca dell’antica Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone.

Il premio sarà consegnato - ha annunciato Nicola Malorni, Vice presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio e presidente della Kairos - al giovane Pompeo Barbieri, sopravvissuto nel 2002 al tragico crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia in Molise, oggi campione di nuoto paralimpico e ingegnere informatico.

