Rocciamorgia 2023: il Molise di Mezzo tra arti e cultura nel borgo di Montemitro

MONTEMITRO. Evento speciale di fine anno all’insegna della cultura che abbraccia la vita dei borghi nel piccolo borgo molisano, appunto, dove la voce delle proprie radici più che mai si fa sentire. Il Molise di Mezzo, tra arti e cultura, nasce da un’idea progettuale di Antonio Seibusi. Direttore artistico del Rocciamorgia Festival e socio della Casa della Paesologia della prima ora, fondata a Bisaccia, in provincia di Avellino, dal noto paesologo Franco Arminio. Si rimettono al centro così le risorse delle aree interne dove il silenzio dei borghi, in piena solitudine, puntualmente grida. Per far sentire il richiamo di una voce segreta che appunto invita al ritorno chi nei paesi ha le proprie radici. E il ritorno, qui, a Montemitro, piccolo comune molisano che abita su dolci colline, è possibile. Se certamente si vuole una vita a misura d’uomo nei luoghi del cuore.

Perché qui c’è la bellezza del buon vivere. Nei borghi, come precisa Franco Arminio, c’è un “sacro minore” che pulsa. Che ti tocca da vicino. Che ti abbraccia sempre anche quando sei solo tra le vuote abitazioni. Dove nell’assenza c’è un sentire silente. Capace di regalarci una genuina gioia di vivere. Il ritorno è sacrale. È nostalgia. È attaccamento. È riscoperta della propria cultura. È il canto di un luogo dove i forti legami emotivi sono sempre vivi. E, inaspettatamente, tuonano. Si fanno sentire sul proprio cammino di vita. Perché di colpo, tra le esistenze più care, ti svegliano e t’invitano a restare. Piena di iniziative, dunque, nella giornata di San Silvestro, ultimo giorno dell’anno, a Montemitro, in collaborazione con la fattoria sociale “Il Giardino dei Ciliegi”. Montemitro ha radici croate ad un passo dal Trigno. Qui, la cultura alloglotta, proveniente dall’altra sponda dell’Adriatico, ne segna il carattere, l’idioma e l’orgoglio. Scandisce nel tempo i momenti di vita.

E lo spirito di una cultura che abbraccia le proprie radici. In mattinata raduno dei partecipanti presso il Comune. Komun in lingua croata. Alle ore 10.30 cammino verso il nuovo anno con brindisi tra le case del paese, in compagnia con Calliope, la musa della poesia, per far vibrare le emozioni dell’io tra le vie. Nel pomeriggio, presso Il Giardino dei Ciliegi, “Partire o restare”. Dialogo sul tema dei Ritorni. Con concerto di Luci e Stefano Di Nucci. Da un‘idea di Gianni Manusacchio, scrittore, regista, ideatore del vivace Simposio culturale di Ripalimosani.

Luigi Pizzuto