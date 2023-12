Cori polifonici: il filo musicale unisce San Martino a Larino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Per il ventesimo anniversario del Coro Solenne San Pietro di San Martino in Pensilis, la chiesa di San Pietro Apostolo ospiterà il coro Polifonico della Basilica Cattedrale di Larino "Don Luigi Marcangione" per celebrare la bellezza della musica e l’amicizia tra i cori.

La presenza dei cori partecipanti renderà omaggio alla potenza unificante della musica, donando a tutti i presenti un'esperienza di bellezza e armonia che va al di là delle parole.

Con musiche di Vivaldi, Mozart, Gluck, Marcello, Bach, Frisina e tanti altri, vi aspettiamo il 4 gennaio 2024 alle ore 19 presso la chiesa di San Pietro Apostolo, San Martino in Pensilis.