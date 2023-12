Quattro Torri di "Regali di Natale a domicilio per i bambini"

SANTA CROCE DI MAGLIANO. "Regali di Natale a domicilio per i bambini". Successo per l'iniziativa a cura della Pro Loco Quattro Torri di Santa Croce di Magliano. Una vigilia di Natale indimenticabile per i ragazzi della Pro Loco Quattro Torri all'insegna del divertimento, una vigilia che racchiude e sigilla tutto l'amore che si ha e che si dona per la comunità alla quale si appartiene. Babbo Natale con i suoi aiutanti ha fatto tappa a Santa Croce di Magliano con una slitta alquanto suggestiva.

La splendida iniziativa ha regalato ai meravigliosi bambini del paese un pomeriggio ricco di emozioni: l'attesa, il desiderio, la gioia... la grande famiglia di Babbo Natale è stata accolta da case colorate di allegria, trepidante stupore, affetto e calore. Col cuore pieno di felicità la famiglia di Babbo Natale della Pro Loco Quattro Torri è pronta per nuove avventure. Un augurio speciale a tutta la comunità per questo nuovo anno che ci attende.

