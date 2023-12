"Atturn u' vrascire": oltre 60 anni di storia tra usi, costumi e aneddoti termolesi

“Atturn u’ vrascire”: il trailer che illustra l'opera di Nicolino Cannarsa

TERMOLI. “Atturn u’ vrascire”. Un titolo emblematico che racchiude l’essenza di un volume che profuma di storia termolese.

Grande successo di pubblico e critica per la presentazione dell’ultima fatica di Nicolino Cannarsa, all’auditorium comunale di via Elba, nella serata di ieri, sabato 30 dicembre.

Un saggio di ricerca storico che raccoglie in un viaggio nel passato usi e costumi della Termoli d’antan, in un compendio di aneddoti, personaggi ed epoche che si inseguono in ben 435 pagine.





Una serata magica dove recitazione, citazioni e musica a effetto, hanno raccontato in sintesi il lavoro di studio, di ricerca che Nicolino Cannarsa ha portato avanti per più di 3 anni, soprattutto durante il lockdown causato dalla pandemia.





In quel periodo di chiusura forzata, Nicolino ha maturato l’idea di rimettere in ordine l’enorme materiale in suo possesso, interviste fatte con il suo registratore che custodisce gelosamente, testi di canzoni, manoscritti, fotografie e quant’altro, insomma tanta carne da mettere a fuoco e per riuscire in questa idea di fare un libro un grande libro dove lui potesse assemblare oltre 60 anni di storia del territorio, grazie allo sforzo editoriale fatto dai Cantieri Creativi.





L’Autore compendia in un libro una lunga ricerca che va dalle tradizioni legate alla nascita e crescita dell’uomo, al matrimonio e alla costituzione della famiglia fino alla morte.





Analizza il mondo del lavoro e le credenze religiose e superstiziose, o miste di sacro e profano. Indaga il mondo della magia, dei proverbi e delle leggende. Un posto preminente occupano i canti, molti dei quali scritti o rivisitati dallo stesso Autore e corredati dallo spartito musicale. Il libro è stato presentato dalla professoressa Fernanda Pugliese, che ne ha curato la prefazione, e dalla dottoressa Antonietta Aida Caruso che ne ha curato la produzione attraverso i Cantieri Creativi.





Le due donne che hanno condotto la serata in dialogo costante con l’autore.





La presentazione di questo lavoro di ricerca e catalogazione compiuta da Nicolino Cannarsa hanno dato l’impronta di una festa, espressa attraverso canti e recitazione. I musicisti che si esibiti nel canto, nel suono degli strumenti musicali e nella recitazione sono: Shadia Berjaoui, Manfredo Cannarsa, Roberta Cannarsa, Sara Giannone, Viola Giannone, Luca Mastrogiuseppe, Giuseppe Pranzitelli e lo stesso autore del libro Nicolino Cannarsa.





Schierata in prima fila una nutrita delegazione della Giunta comunale, a cominciare dal sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano.

Galleria fotografica