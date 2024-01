Effetto "dominus": sinergia tra Luminarie e Carnevale

LARINO. Dall'associazione Larinella, che organizza il Carnevale frentano, si sottolinea la preziosa collaborazione che 'quelli' del Carnevale hanno dato alle Luminarie, l'importanza delle sinergie con le scuole del territorio, Legambiente e la bellezza dei ragazzi che modellano i giganti in attesa della quattro giorni di febbraio.

Il tempo stringe, l’allegria del Carnevale si avvicina. Poche settimane ancora e la magia dei giganti di cartapesta, le coreografie dei balletti, le maschere ed i coriandoli sono pronti ad invadere di nuovo le strade di Larino per quella che sarà la 49esima edizione dello storico carnevale frentano.

Ma il Carnevale di Larino non è solo attività goliardica, basti pensare al grande apporto che in questo tempo natalizio, ormai da alcuni anni, i costruttori danno per la realizzazione delle scene delle Luminarie ma anche all’importante contributo che il Carnevale dà alla promozione della cultura e della salvaguardia ambientale. Tale affermazione viene avvalorata dai numerosi rapporti di collaborazione che l’Associazione Larinella ha avviato con gli istituti scolastici e con gli enti del territorio. Tutte le scuole coinvolte nei diversi progetti collaborano alla attività di riciclo della carta dei quotidiani: difatti questi istituti (Omnicomprensivo di Larino, Majorana di Termoli, Omnicomprensivo di Casacalenda) ricevono settimanalmente dei quotidiani grazie ad un progetto che portano avanti all’interno delle regolari attività didattiche, volto ad avvicinare i ragazzi all’educazione civica e ai problemi dell’attualità, e questi giornali, una volta dismessi, vengono conferiti all’associazione e ai gruppi costruttori che li stanno usando per dare vita ai carri allegorici che tutti vedranno sfilare per le vie della città il 10/11 e 17/18 Febbraio .

Questo progetto viene portato avanti anche grazie alla collaborazione di Legambiente Molise che ha avviato un sodalizio con il Carnevale di Larino, al fine di dare vita a diversi progetti di salvaguardia ambientale che verranno svelati successivamente.

Per quanto riguarda l’Istituto Omnicomprensivo di Larino, sono stati avviati anche altri percorsi che riguardano i bambini della scuola primaria i quali, a seguito di corsi di formazione tenuti dai ragazzi dell’associazione, realizzeranno delle mascherine che verranno conferite ai negozianti del circuito cittadino che ospita la manifestazione, al fine di abbellire la città durante il periodo di Carnevale.

Con l’Istituto omnicomprensivo di Larino e con l’Istituto Majorana di Termoli sono stati avviati anche dei percorsi di Pcto. I ragazzi di questi istituti, in queste settimane, entreranno effettivamente all’interno dei capannoni e aiuteranno i gruppi costruttori nel loro lavoro di realizzazione: gli studenti di Larino parteciperanno alla costruzione dei carri ed impareranno le attività di lavorazione manipolazione della cartapesta, gli studenti di Termoli invece si concentreranno sullo studio delle strutture al fine di aiutare i gruppi costruttori a conservare lo status di sicurezza durante gli eventi. Le attività di Pcto vengono portate avanti da diversi anni in quanto hanno carattere pluriennale, e si prefiggono degli obiettivi a breve e lungo termine.

Perché il Carnevale di Larino, è molto più che un Carnevale, è un modus vivendi!

