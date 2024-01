Dopo l'arrivo dei Magi, apertura straordinaria alle Grotte Arenarie

MONTENERO DI BISACCIA. L’entusiasmo della Pro loco Frentana per il successo raggiunto nell’edizione del 40ennale dei Presepe Vivente, anche ieri sera, in occasione dell’arrivo dei Re Magi alle Grotte Arenarie, propone di slancio, come lo scorso anno, l’ultima apertura straordinaria stasera, domenica 7 gennaio.

Grande successo che risiede sempre nell’impegno collettivo. Appuntamento dalle 17 alle 21.

Galleria fotografica