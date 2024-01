San Martino in Pensilis al centro delle festività natalizie

Presepe vivente a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nella sera dell’Epifania calato il sipario anche sul presepe vivente di San Martino in Pensilis. Il Natale è una festività che unisce grandi e piccini, non solo per il significato religioso che essa riveste, ma anche per il suo aspetto magico e suggestivo. Al di là della gioia per i regali e le attenzioni ricevute, il festeggiamento del Natale con la famiglia, così come altre radicate tradizioni, assumono per ognuno il significato di un’appartenenza, un legame indissolubile con le radici proprie e della comunità in cui è nato e cresciuto.

Ed è proprio attorno al simbolo della natività, rappresentato dal presepe, che da qualche anno nel nostro paese si sta avverando un piccolo, grande miracolo: un gruppo di volenterosi cittadini, attraverso l'allestimento del presepe vivente all'interno del centro storico, sono riusciti non solo a creare uno spazio magico, ogni anno sempre più bello, che incanta grandi e piccini, ma soprattutto a dare entusiasmo ad un'intera comunità, attraverso il coinvolgimento diretto di centinaia di cittadini.

In un'epoca sempre più triste ed incerta nella quale le nostre piccole realtà sono minacciate da fenomeni di marginalità e spopolamento, la riscossa è rappresentata da coloro che all'interno di un contesto di crescente alienazione riescono ad invertire la tendenza, riuscendo a creare spazi di aggregazione e di accoglienza. Non è forse questo, più di ogni altro, il significato del Natale?





Il presepe realizzato quest'anno ha rappresentato senza dubbio l'apice dell'impegno profuso, un percorso incantato nelle vie del centro storico, la valorizzazione delle cantine abbandonate tornate ad essere animate dalle vecchie botteghe artigiane, gli animali da cortile tornati ad occupare le vecchie stalle, ma soprattutto la maestosa fontana realizzata di fronte la grotta della natività. Un'opera unica che ha lasciato di stucco le centinaia di visitatori, ogni anno sempre più numerosi, giunti anche dai paesi limitrofi.

Da questa preziosa esperienza, lo scorso anno è nata l'associazione Pro Smip, la quale grazie all'impegno profuso dagli associati, sta diventando una delle più belle e partecipate realtà associative del nostro comune.

Tutta la comunità di San Martino in Pensilis, in primis l'amministrazione comunale, intende esprimere profonda gratitudine verso ogni singolo volontario, ma soprattutto nei confronti dei due soci fondatori, il presidente Angelo Minieri e il suo vice Mario Di Benedetto.

Galleria fotografica