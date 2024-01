Tradizioni popolari, assemblea elettiva al comitato regionale

CAMPOCHIARO. Si è tenuta a Campochiaro l'assemblea elettiva del Comitato Regionale Molise della Federazione Italiana tradizioni popolari.

Al termine dell'incontro che ha visto la condivisione da parte di tutti i gruppi molisani di valori e attività che portano il Comitato ad essere tra i più attivi in Italia sono risultati eletti:

COMITATO REGIONALE

Mariolino Barile - Presidente

Mariacristina Salvatore - Vice Presidente

Antonella Gatta - Segretaria

Maria Teresa Iarusso - Tesoriera

Domenico Senese - Consigliere

CONSIGLIERE NAZIONALE

Gianni Fasano

VICE CONSIGLIERE NAZIONALE

Carmine Sampogna

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Giovanni Mattei

Nicoletta Gianfelice

Armando Masciotra

COLLEGIO PROBIVIRI

Antonio Di Lauro

Antonella Pizzuti

Daniela Carbone

Il comitato regionale fitp del del Molise vanta 16 gruppi affiliati, che prossimamente sono destinati ad aumentare, per un totale di quasi 500 persone iscritte e già in passato si è imposto a livello nazionale con l'organizzazione di importantissime manifestazioni istituzionali dalla Federazione quali la "Rassegna di Musica e Canti Folklorici ed Etnici" e l'assegnazione dei premi "Padri del Folklore" tenuta presso l'auditorium di Isernia nel 2022 e durante lo scorso anno, in sinergia con la Pro loco di Isernia, dell'evento "Isernia e folklore".

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall'Assessore Nazionale Michele Castrilli presente all'incontro per lo spirito di collaborazione emerso sia nelle proposte programmatiche da definire per l'anno in corso sia per l'unanimità emersa nella scelta degli eletti che sono tutte persone che da anni, con puro spirito di volontariato e tantissima passione, operano per la tradizione Molisana.