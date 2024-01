Suggestione nei vicoli del borgo, l'associazione Mcp ringrazia tutti

TERMOLI. Il Movimento Culturale Politico (Mcp) è una libera associazione di cittadini determinati a promuovere la cultura sul territorio, nel rispetto della tradizione ma con lo sguardo aperto al futuro e all'innovazione, l'ultima prova di questo è stata data dalla, ormai nota, realizzazione dei presepi artistici nel borgo antico di Termoli che hanno suscitato la curiosità, l'attenzione e il plauso dei moltissimi visitatori, cittadini termolesi e tanti turisti che in questo periodo hanno visitato la città.

Con l'arrivo dei re magi il presepe via Policarpo Manes in particolare, si è arricchito con un'esperienza sensoriale di notevole impatto, la musica delle cornamuse e il profumo degli incensi ha reso ancora più magica la tradizione dei doni offerti per la nascita di nostro Signore e la magia delle luci ha contribuito ad offrire uno spettacolo davvero degno di nota e plauso.

Ovviamente l'epifania segna inesorabilmente anche la fine delle festività natalizie e il termine delle esposizioni, sul punto, il presidente emerito dell'associazione Mcp, Bruno Verini, tiene a sottolineare come la riuscita delle opere presentate, quella di via Policarpo Manes e quella in via vescovo Pitirro, non sarebbero state possibili senza la collaborazione fattiva della signora Maria Norante che ha fornito le sagome e gli arredi del presepe, dell'artista Michele Baranello che ha provveduto alla realizzazione e decoro dei personaggi e del sig. Pasquale di Fiore che ha di fatto collocato strategicamente i personaggi dando vita alla rappresentazione, della famiglia Larivera con gli spazi del ristorante Zi' Peppino e della famiglia Rucci con il suo magico giardino.

Tutti i soci Mcp si sono prodigati per la riuscita di una questa esperienza unica che non rimarrà la sola, infatti, consapevoli delle grandi potenzialità della nostra terra e in particolare della città di Termoli, l'associazione Mcp è pronta ad impegnarsi, in futuro, nella realizzazione e promozione di altre attività innovative e all'avanguardia!