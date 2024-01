Esperti a confronto con l'olivicoltura a parete

TERMOLI. “Olivicoltura a parete con cultivar italiane” è il titolo del convegno in programma per sabato 13 gennaio 2024 dalle ore 15:30, organizzato dal vivaio “Verde Molise” di Alessio Pezzoli, presso l’auditorium del Cosib di Termoli.

Nel corso dell’evento, esperti del settore si confronteranno su vari aspetti dell’olivicoltura a parete: dalla tipologia di impianto alla gestione della chioma, dalle nuove strategie di nutrizione e difesa delle piante di olivo all’attuazione di un piano economico efficiente, ponendo particolare attenzione alle cultivar italiane idonee a questo nuovo sistema colturale olivicolo.

Il convegno, oltre ad evidenziare aspetti tecnici, criticità e prospettive di valorizzazione di un segmento di mercato in forte ascesa in Italia, ha l’obiettivo di presentare e diffondere i dati raccolti dai campi dimostrativi, realizzati in Molise, Abruzzo e Puglia con cultivar italiane, dal 2016 ad oggi.

“L’olivicoltura a parete” è intesa come l’evoluzione, in chiave nazionale, degli impianti ad alta densità, realizzabile grazie al miglioramento delle tecniche di gestione, ad un utilizzo razionale delle risorse e all’ampliamento del panorama varietale, fino ad oggi limitato a poche cultivar.

I partecipanti avranno l'opportunità di scambiare idee e conoscenze, scoprire come l'olivicoltura a parete possa garantire una produzione di olio extra vergine di oliva di alta qualità, contribuendo a promuovere la sostenibilità ambientale ed economica.

La partecipazione al convegno darà diritto, agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, all’acquisizione di 0,375 Cfp.