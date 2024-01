Monsignor Bruno Varriano nominato dal Papa vescovo ausiliare a Gerusalemme

CAMPOBASSO. Il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare della Diocesi Patriarcale di Gerusalemme dei Latini il Rev.do P. Bruno Varriano, Ofm, Vicario Patriarcale per Cipro, assegnandogli la Sede titolare di Astigi.

Sua eccellenza monsignor Bruno Varriano, Ofm, è nato ad Anápolis (Brasile) ed è stato ordinato sacerdote per l’Arcidiocesi di Campobasso il 30 agosto 1997. Entrato nella Custodia di Terra Santa dei Frati Minori Francescani, ha emesso la Professione Solenne il 5 ottobre 2003. Ha conseguito il Dottorato in Psicologia presso la Pontificia Università Salesiana e la Licenza in Teologia Spirituale presso la Pontificia Università Antonianum di Roma.

Ha ricoperto diversi incarichi nella Custodia di Terra Santa, tra i quali Guardiano del Convento di Nazareth, Membro del Discretorio e della Commissione per la formazione permanente.

Nell’agosto 2022 è stato nominato Vicario del Patriarca di Gerusalemme dei Latini per Cipro.