Studenti di Casacalenda incontrano la presidente degli psicologi Alessandra Ruberto

CASACALENDA. Scuola e mondo del lavoro a braccetto in vista delle proprie scelte. Una bella iniziativa promossa dall'Omnicomprensivo "Silvio Di Lalla" di Casacalenda, in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi del Molise per avere idee più chiare sulle scelte da fare.

Certo in questo campo così delicato, tanti i dubbi, le incertezze, le perplessità che vivono in questo periodo i nostri ragazzi. La scuola fa luce su questa fase piena di dubbi con la sua azione educativa molto sentita. "C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce". Lo slogan che l'Omnicomprensivo mette al centro dell'attenzione dei ragazzi è decisamente significativo. Lascia il segno. Perché è positivo. Perché è sempre possibile avviarsi sul giusto cammino grazie alle passioni, alle competenze acquisite, alle inclinazioni, ai sogni, alla voce del cuore.

Ognuno ha una luce in sé. Basta accenderla. Sempre. La luce è gioia. È voglia di fare. Perché risveglia interessi e passioni. Ma bisogna portare il sole in tasca, come recita il vecchio saggio. Il sorriso. Per allontanare tutto ciò che può danneggiarci. Il futuro dell'io si muove su questo cammino. L' 11 gennaio 2024, su tali tematiche, presso l'auditorium dell'istituto, gli studenti del triennio del Liceo delle Scienze Umane dialogano con Alessandra Ruberto, psicologa, psicoterapeuta, presidente Ordine Psicologi del Molise. Un appuntamento importante per il mondo della scuola. Impegnata a garantire tutte le conoscenze necessarie per poter scegliere bene. Sensibile e particolarmente attiva la preside Filomena Giordano in questa fase dell'anno scolastico. I ragazzi pertanto si confrontano, hanno voglia di chiarirsi le idee e di parlare con chi ha esperienza e può aprire il ventaglio delle opportunità presenti nel mondo circostante. Chiarirsi le idee dunque. Conoscere tutto ciò che c'è in vista delle scelte future. Pensare al proprio cammino di vita. Sostenerlo. Abbracciare passi e passioni di un sentire amico. E di una via che ci fa amare la vita. "Da questo momento, precisa la preside Filomena Giordano, riprendono gli incontri con gli ordini professionali per i nostri ragazzi e per coloro che sono all'università e pensano alle scelte future.

Giovedì 11 sarà la volta, molto attesa tra studenti e docenti, dell'Ordine degli Psicologi con la presidente Alessandra Ruberto alla quale vanno i ringraziamenti del "Silvio Di Lalla" per aver condiviso l'iniziativa progettuale. Accettando subito e di buon grado l'invito della nostra scuola".

Luigi Pizzuto