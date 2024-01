Manuela Arcuri, Fabrizio Corona e Massimo Boldi: che Carnevale 2024 a Larino

LARINO. Massimo Boldi, Fabrizio Corona, Manuela Arcuri, Molella, Dj Mitch e Cristina Scabbia, sono i volti noti del Carnevale di Larino 2024, presentato stasera a Palazzo Ducale.

«L'avevamo detto che dall'Epifania al Carnevale è un battito di ciglia: sbattetele bene, e stropicciatevi gli occhi se serve, che non state sognando, è la locandina del Carnevale di Larino con gli special guest delle quattro giornate! Domenica mattina 11 e 18 febbraio, mostra a cielo aperto dei carri allegorici: non in sfilata ma in posa per voi, per farsi ammirare (e fotografare) meglio!

Sfilate dei giganti dalle ore 17 di sabato 10 e 17 e dalle 15:30 di domenica 11 e 18 febbraio. E se ancora non ci vedete bene, passate da Occhialeria Di Fonzo, che di sicuro ha quello che fa per voi,

Se invece la cosa vi stressa e vi serve un po' di relax, citofonate a Park Hotel Campitelli (P.S. Per i non larinesi, potete alloggiare lì per il carnevale, ma non dormite in piedi, i posti finiscono!)».