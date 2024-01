Alberta De Lisio in lizza per diventare "Donna dell'anno"

CAMPOBASSO. Un altro concorso vede in prima fila la dirigente regionale Alberta De Lisio, in lizza per diventare la "Donna dell'anno".

Mamma di Alessio, un ragazzo diciottenne con la Sindrome di Down nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella nel 2021 e Dirigente della Regione Molise ha realizzato il progetto “QuotidianaMente” e “QUOTE BIANCHE: anche noi siamo votAbili”. Il primo progetto prova a delineare linee d’indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi sanitari, sociosanitari e sociali per le persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro autistico, disturbi del comportamento e disabilità intellettiva e relazionale, mentre il secondo a tutela delle persone con disabilità intellettiva per quanto concerne il diritto di voto.





Il Premio Donna dell’Anno è promosso da Innovation Future School, Associazione fondata nel 2017 per creare un ponte tra ragazzi ed imprese perché è solo insieme a loro che possiamo costruire il futuro.

Dal 2018 l’associazione organizza il Premio Donna dell’Anno con l’obiettivo di incentivare e sostenere personalità femminili di spicco che con intuito e coraggio si sono distinte per essere le promotrici di iniziative in tutti gli ambiti (dall’economia alla cultura, dall’ambito sociale a quello artistico/creativo) che abbiano una particolare ricaduta sociale in ambito sia locale che nazionale. La finalità del premio è quella di contribuire a dare visibilità agli sforzi e alla creatività di donne che per ragioni diverse non abbiano ricevuto ancora una particolare attenzione da parte dei media locali e nazionali; in questo modo si intende promuovere modelli di azione ed esperienze che stimolino e siano di ispirazione per altre donne ad essere sempre più protagoniste del nostro tempo.

Tra le 14 finaliste del Premio c’è’ la nostra corregionale Alberta De Lisio. Possiamo sostenerla sui social, le votazioni sono aperte da oggi al 31 gennaio.

https://www.instagram.com/premiodonnadellanno/?hl=it

https://www.facebook.com/PremioDonna/

