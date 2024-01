"Sulle orme di Skanderbeg", il concorso di poesia si trasforma in "libro"

PORTOCANNONE. Si è svolta giovedì 7 dicembre, alle ore 18, presso la sala del Consiglio e Caffè letterario di Portocannone, la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso nazionale di poesia "Sulle orme di Skanderbeg".

A distanza di un mese è uscita l'antologia delle 84 opere presentate. Lo fa sapere l'assessore Valentina Flocco.

«Vi ricordate il concorso di poesia “Sulle orme di Skanderbeg”? Ecco l’antologia dei componimenti presentati. E c’è da dire, e tanto, anche sulla copertina».

«Una collaborazione assai fruttuosa- continua la Flocco- quella tra il Comune di Portocannone e l’Associazione Culturale "L’inedito letterario" che, insieme a noi, si è dedicata, con il concorso di poesia “Sulle orme di Skanderbeg”, alla valorizzazione dell’arte creativa della scrittura spontanea, stavolta con un tema a noi assai caro, la figura dell’eroe albanese G.K. Skanderbeg.

Abbiamo adesso in stampa l’antologia dei componimenti in gara - e parlare di gara, per un opera dell’ingegno così intima e personale come la poesia e’ quasi un può fuori luogo - ed è per noi questa un modo per ringraziare tutti i partecipanti, l’occasione per conservare memoria delle opere, valorizzandole, nonché’ un’ulteriore occasione per approfondire e riflettere sul valore storico delle gesta del condottiero albanese, non solo per noi appartenenti alla minoranza Arbereshe, ma per tutto l’Occidente (…non dimentichiamo che Skanderbeg, non a caso tributario dell’appellativo Defense Fidei, è stato un vero e proprio baluardo per la cultura latina e occidentale e per i valori che le sono propri, anche in termini di rispetto dei diritti umani…e ritengo che evidenziarne l’importanza non guasta, anche in questa sede).

L’opera ci piace sin dalla copertina e dal titolo…ci sarebbe tanto da dire anche su questi, speriamo di averne l’occasione prossimamente. Il volume si può prenotare al seguente link: https://lineditoletterario.com/negozio/libri-dellinedito/antologie/il-ponte-sul-mare-antologia-poetica-di-autori-vari/».

