I "Fuochi di Sant'Antonio Abate", una cartolina d'altri tempi

COLLETORTO. Cultura, tradizioni e documentazione locale sicuramente da studiare per tutelare quanto di meglio esprime la realtà locale. In attesa della festa dei fuochi del 17 gennaio, sabato, 13 gennaio 2024, in programma un interessante evento culturale che coinvolgerà non pochi gruppi sociali. Nel settecentesco Palazzo Marchesale dei Rota, presso la Sala del Consiglio, alle ore 17, si parlerà appunto dei fuochi. Una delle tradizioni più sentita in paese che investe un'intera nottata. "I fuochi di Sant'Antonio Abate. Presentazione di una cartolina d'altri tempi". È il titolo dell'argomento che sarà sviluppato dai relatori.

Dopo i saluti del sindaco Cosimo Damiano Mele e del presidente dell'Associazione Culturale "La Coccinella" Camilla Di Rocco, il responsabile del Progetto Mangia Fuoco Nicola Frenza entrerà nel merito di una progettazione piena di luce, di vita e di calore.

A seguire gli interventi di Paola Di Giannantonio, autrice di varie pubblicazioni, studiosa di tradizioni popolari, "Riti nel culto del fuoco" e di Luigi Pizzuto, storico del luogo, "Il fuoco tra innovazione e tradizione". Il gruppo dei fisarmonicisti locali, guidati da Matteo Forte, animerà i vari momenti della manifestazione. Non mancheranno all'interno del palazzo rappresentazioni simboliche tipiche della morfologia che i fuochi hanno a Colletorto. Sulla forma conica del falò, come trofei di una civiltà passata, destano curiosità puntualmente vari pezzi di carne di maiale. Simbolo di un'alimentazione contadina tesa ad assicurare in qualche modo il cibo per tutto l'anno. Attorno al fuoco si rievocano i costumi, la vita delle famiglie e del vicinato. In definitiva quel modus vivendi, inedito, contenuto nella cartolina che sarà presentata. Il fuoco poi riscalda.

Accende la luce nel buio. Brilla e scintilla per spingere all'agire. Con i suoi tanti messaggi cura il sacro e invita a fare meglio nel proprio cammino. Un appuntamento dunque molto atteso, per conoscere da vicino il sapere di una tradizione che ogni colletortese porta nel cuore.

