Il Fulvio fulcro della sinergia tra Comune e Teatro del Loto

GUGLIONESI. Il teatro comunale Fulvio e il teatro del Loto nel segno della continuità anche nella stagione di prosa 2024 pronti ai nastri di partenza con una nuova offerta culturale elevatissima.

Qualche giorno fa infatti nella splendida cornice del teatro del Loto è stata illustrata la nuova stagione teatrale, presenti l'assessore regionale alla cultura Micone, il presidente e fondatore di Teatri molisani Stefano Sabelli, il sindaco di Guglionesi Tomei e il vice sindaco Giuseppe Totaro che hanno confermato insieme a Marco Basler assessore alla cultura della nuova amministrazione la direzione artistica del teatro comunale Fulvio per il terzo anno consecutivo a Stefano Sabelli consci degli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni dal presidente di Teatri molisani.

Crediamo nelle potenzialità del teatro Fulvio ed anche quest' anno abbiamo investito somme del bilancio sia per alcuni importanti lavori di manutenzione e per cofinanziare la nuova stagione di prosa.

"Solo primi piani" il nome della rassegna 2024, in cartellone 7 appuntamenti con data di inizio il 10 febbraio con "Todo cambia" protagonista Maria Letizia Gorga con il suo omaggio a Mercedes Sosa e alla musica argentina che con la sua bellissima voce canterà le ingiustizie della sua patria.

20 febbraio "Roma Napoli andata e ritorno" con Antonello Fassari amatissimo e conosciutissimo dal pubblico televisivo e cinematografico in coppia con Gino Ariuso porteranno in scena una carrellata di grandi autori romani e partenopei che hanno segnato a fondo la poesia, il teatro e la cultura italiani.

A marzo sarà la volta di Paolo Nani il vero colpo di teatro considerato uno dei massimi nuovi clown del teatro internazionale in scena con "La sua lettera" che ha commosso e fatto ridere il pubblico di diversi continenti con oltre 1500 repliche in 40 paesi del mondo.

Nuovamente spazio per la compagnia teatrale Fort Apache già ospiti l'anno scorso al Fulvio con una commedia tutta da seguire.

27 aprile Cristina Donadio alias Chanel in Gomorra (che l'ha resa celebre al grandissimo pubblico televisivo) porterà in scena Marguerite.

A maggio Carrozzeria Orfeo con "Robe dell'altro mondo". Infine, Roberto Mercadini con "l'Orlando furioso" chiuderà la kermesse "Solo primi piani"

Stagione teatrale 2024 che vedrà nuovamente protagonista al Fulvio dal 26 al 28 gennaio con spettacoli già vicinissimi al Sold Out la compagnia locale de"I Dialettanti" che porteranno in scena la loro nuova esilarante commedia " Non c' è due senza tre" spettacolo che li proietterà a febbraio nell' importante kermesse di teatro dialettale " Festival del teatro popolare del Gargano".

Ma non finisce qui, restando in tema teatro dialettale grazie al presidente della UILT Molise Nicolangelo Licursi 2 spettacoli di vernacolo molisano in scena al Fulvio in occasione della II edizione del festival del teatro popolare Jàmme BBèlle.

21 aprile "I scapstrat" compagnia amatoriale di Guardialfiera

5 Maggio "Sceme sembe nuje" compagnia amatoriale di Santa Croce di Magliano.

E come si dice in gergo teatrale.... Break a Leg.