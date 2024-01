“Si entra spettatori, si esce da protagonisti”: al cinema Oddo il regista spagnolo Juan Manuel Cotelo

TERMOLI. Lunedì 15 gennaio 2024, alle 10.30, nella sala del cinema Oddo, in via Pepe a Termoli, è convocata una conferenza stampa di presentazione della rassegna cinematografica a sfondo educativo dal titolo “Si entra spettatori e si esce da protagonisti”.

L’iniziativa è promossa dal cinema Oddo in collaborazione con la Parrocchia di San Timoteo di Termoli, il Centro Pastorale Evangelizzazione e Cultura della Diocesi – Ufficio pastorale scolastica, IKTUS OdV Casa-famiglia “Lucia e Bernardo Bartolino” e la Fondazione Infinito Mas Uno. Il progetto, di cui è responsabile don Benito Giorgetta, è pensato principalmente per educatori - genitori, insegnanti, sacerdoti, religiosi – ma anche studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con l’obiettivo di stimolare la riflessione e accompagnarli nelle scelte e nella crescita. Lo scopo precipuo delle pellicole è rispondere alle domande fondamentali della vita: Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Come vivo?

La rassegna si svolgerà dal 18 gennaio al 22 febbraio 2024, le proiezioni avverranno ogni giovedì alle ore 19 e alle ore 21 presso il Cinema Oddo. Questi film, del regista spagnolo Juan Manuel Cotelo utilizzando un linguaggio scherzoso, ironico e ludico, suscitano una serie di riflessioni forti ed avvincenti su temi religiosi e di cultura generale. “Porsi di fronte al contenuto di queste pellicole – spiegano gli organizzatori – significa lasciarsi coinvolgere a riflessioni profonde ed inevitabilmente ad una decisione, fino al punto da far uscire con la progettualità da protagonista chi è entrato come spettatore”.

Il 18 gennaio 2024 alle ore 19, per la prima ed unica proiezione, sarà presente il regista - attore Juan Manuel Cotelo che incontrerà gli intervenuti e dialogherà con essi.

Il costo del biglietto è di 3 euro a pellicola. L’eventuale incasso sarà devoluto in beneficenza in favore dell’associazione “Infinito mas uno” fondata dal regista e dedicata all’evangelizzazione.