Il tradizionale canto del Sant'Antonio a Nuova Cliternia

NUOVA CLITERNIA. Martedì 16 gennaio torna a Nuova Cliternia, popolosa frazione di Campomarino il tradizionale canto di Sant’Antonio Abate. Un plauso va ai componenti del “Gruppo Madonna Grande”, che continuano a mantenere viva questa bella tradizione.

L’allegro gruppo, accompagnato dall’immancabile fisarmonica, chitarra, tamburelli ed altri strumenti “fai da te” gireranno per le case della contrada ed intoneranno con canti e balli rievocando le vicissitudini e le tentazioni del Santo. Per il gruppo sarà l’occasione di assaggiare, nelle case in cui verranno accolti, il vino novello, le salsicce dei maiali appena macellati e dolci tipici preparati per l’occasione.

Sant’Antonio Abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell'Egitto, intorno al 250, condusse vita anacoretica per più di 80 anni, morì, infatti, ultracentenario nel 356.

Il culto di Sant’Antonio si diffuse anche grazie alla nascita dell’ordine degli Antoniani, la cui attività era strettamente connessa all’accoglienza dei malati nei propri ospedali. Anche il maiale diventò indispensabile nell’attività degli Antoniani, per via di un balsamo che curava il terribile “fuoco di Sant’Antonio”, un preparato che mescolava il grasso del maiale con altre sostanze e veniva utilizzato sulle orribili ferite dei malati. Di conseguenza i monaci Antoniani iniziarono ad allevare i maiali in grande quantità, facendoli pascolare in libertà e rendendoli riconoscibili perché venivano fatti girare con una campanella appesa al collo. Nell’iconografia è raffigurato da animali domestici, tra i quali il maiale, e per estensione l’abate è diventato il protettore di tutti gli animali domestici e della stalla. Per questo motivo, in molte chiese d’Italia, avviene il rito della tradizionale benedizione degli animali, così come del fieno e delle stalle.

Infatti, il 17 gennaio, giorno della sua festa, sui sagrati di molte chiese si benedicono gli animali.