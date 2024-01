Il culto di Sant'Antonio Abate in basso Molise

BASSO MOLISE. Il culto di Sant’Antonio Abate è un culto che coinvolge tutta la nostra penisola ed è frutto di antichi racconti e testimonianze che narrano la vita e le opere del santo, uomo di fede e anacoreta che influenzò la vita e le abitudini di molti fedeli.

La leggenda narra che il Santo scese nelle profondità dell’inferno per liberare i peccatori dal fuoco, così nelle varie città che lo festeggiano non può mancare il simbolo del fuoco.

Sant'Antonio è considerato anche il protettore degli animali domestici, tanto da essere solitamente raffigurato con accanto un maiale che reca al collo una campanella. Il 17 gennaio tradizionalmente la Chiesa benedice gli animali e le stalle ponendoli sotto la protezione del santo.

Nelle giornate tra il 16 e il 17 gennaio, nell'anniversario della sua morte avvenuta nel 356, si celebra la vita di Sant'Antonio Abate, una figura importantissima del culto cristiano che racconta l'esistenza di un uomo dalle molte sfaccettature.

E sono tanti i paesi del Molise a ricordare questo grande santo.

Anche quest'anno il comitato per il recupero delle tradizioni popolari palatesi, con la collaborazione del circolo Auser e col patrocinio del comune di Palata, organizza la manifestazione in onore del Sant'Antonio Abate.

Oggi, martedì 16 gennaio, nella zona Bivio a partire dalle 17:30, per vivere insieme una serata di allegria e divertimento con i tradizionali canti popolari e i fuochi preparati nei vari quartieri del paese.

A Portocannone l’appuntamento è alle ore 16 in piazza Skanderbeg, presso la sede sociale del carro dei Giovani. Il gruppo musicale partirà alle ore 16:30 verso le case di tutti i soci, alle 20 come da tradizione è previsto il canto davanti alla chiesa. Una piccola pausa per poi proseguire e finire il giro dei soci. Alla fine dell’evento verrà rilasciato anche un calendario rappresentativo del carro. e poi ci sarà una piccola pausa ristora alla sede, poi si proseguirà per finire tutto il giro dei soci, alla visita verrà lasciato un calendario rappresentativo del carro.

L’appuntamento a Tavenna, invece, è alle ore 18 con la Santa Messa presso la Chiesa della Madonna dell'Incoronata, celebrata da Don Michele. A seguire la benedizione dei tradizionali fuochi, accompagnati dal gruppo musicale folk "La Palatella" e dal coro parrocchiale, con la degustazione di cibi e bevande offerte dalla popolazione. Fa sapere il sindaco Paolo Cirulli.

Altri appuntamenti con i festeggiamenti per Sant’Antonio sono a Guglionesi e a Montenero.

A Guglionesi, però, verranno festeggiati insieme il Sant’Antonio e il San Sebastiano sabato 20 gennaio, a partire dalle ore 11 con la benedizione degli animali, per poi proseguire nel pomeriggio con i canti della ricorrenza insieme al gruppo folk de "I Guje".

I ragazzi di Montenero di Bisaccia in collaborazione con la Pro loco, organizzano oggi, martedì 16 gennaio, il tradizionale Sant’Antonio in piazza.

A partire dalle ore 15 fino ad arrivare alle ore 19 con l’accensione del tradizionale fuoco, canti e la benedizione degli animali.