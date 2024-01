Volontari da cinque anni al servizio del territorio: l'associazione Rgpt di Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Da poco concluso il servizio “Safety” alle luminarie artistiche di Larino, per la quarta edizione consecutiva, l’Associazione “Rgpt tra Carabinieri in congedo di Santa Croce di Magliano, guidata da Rocco Fiorilli, organizza i servizi del 2024 con lo stesso entusiasmo del primo giorno. Ormai divenuta una solida associazione, l’unità locale di Santa Croce di Magliano della “Rgpt tra Carabinieri In Congedo”, nel 2023, ha spento le sue prime 5 candeline, vantando a suo favore, collaborazioni e presenze in alcune tra le più importanti manifestazioni civili, culturali e religiose del Molise: Festa dell’Uva di Riccia, ‘Ndocciata di Agnone, Corsa dei carri di Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, San Pardo di Larino, San Basso di Termoli, Concerto dei Litfiba a Campobasso, Concerto di Clementino, Frammenti d’Antico di Bagnoli del Trigno, Luminarie di Larino, Carnevale di Larino in versione invernale ed estiva, solo per nominarne alcune.

Tutti servizi, questi, che hanno permesso all’Associazione di tessere una fitta rete di relazioni con gli enti organizzatori, i quali, di anno in anno, hanno riconfermato la presenza della Rgpt nelle manifestazioni, avendone apprezzato l’operato. “La nostra Associazione, costituitasi nel 2018 e che ad oggi ha una squadra di ben 10 volontari operativi, è regolarmente iscritta nel Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e nell’Albo Regionale di Protezione Civile e svolge attività di Formazione ed Informazione in ambito di Volontariato e Protezione Civile, svolge servizi di Safety nelle manifestazioni, offre servizi socio-sanitari e trasporto dializzati, potendo annoverare tra i suoi iscritti infermieri ed operatori socio sanitari con esperienza pluriennale nel settore dell’emergenza sanitaria, organizza corsi per operatori Bls-d (adulto, pediatrico e lattante), e tanto altro ancora…». Quanto dichiara il presidente, aggiungendo anche un doveroso ringraziamento sia agli sponsor Lm Arredamenti, Passaparola 1988 (oggi Grimilde) e Todis, tutti di Santa Croce di Magliano che hanno permesso ai volontari sia di dotarsi della divisa ufficiale sia di crescere come squadra potendo partecipare a numerosi corsi di formazione, nonché al sindaco Alberto Florio per la disponibilità e la fiducia nei confronti della associazione e per averle affidato in uso, come sede operativa, la ex sede dei vigili urbani di via dei Tigli.

Infine il presidente ricorda anche il periodo della pandemia Covid durante il quale la Rgpt ha supportato l’amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano nelle giornate dedicate ai Tamponi alla popolazione, con i volontari impegnati sia con l’allestimento della tenda pneumatica della Protezione Civile nei diversi punti del paese sia nella gestione del flusso della popolazione che vi si recava per essere sottoposto al tampone. Tutti questi risultati, conclude il presidente, sono stati possibili grazie ai volontari, che sono il volano della associazione ed è con loro che continueremo ad andare avanti ed a realizzare i nostri obiettivi, crescendo sempre più.