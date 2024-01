"Cuore e cervello, dalla clinica alla ricerca" il simposio di cardiologia e neuroscienze

CAMPOBASSO. Irccs Neuromed, UniMol, Struttura commissariale Sanità della Regione Molise, ASReM Molise, Responsible Research Hospital e Università “Sapienza” di Roma, insieme, per il simposio Cuore & Cervello. Dalla Clinica alla Ricerca, organizzato a più mani per fornire una panoramica dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche e cliniche nell’ambito delle interazioni tra la Cardiologia e le Neuroscienze.

L’incontro vede la presenza di relatori provenienti dalle principali istituzioni regionali, che svolgono la propria attività nell’ambito della cardiologia, neurologia, elettrofisiologia interventistica e chirurgia cardiaca, con il programma che si articolerà in una lettura magistrale di apertura alla tematica generale, due sessioni che si caratterizzano per un punto di vista “neurologico” e “cardiologico”, ed una lettura di chiusura che offrirà uno spunto sulle recenti novità che vengono dalla ricerca.

Il simposio si aprirà con i saluti istituzionali delle autorità, a seguire l’avvio dei lavori con la lettura magistrale sul tema “La connessione Cuore & Cervello: dai primordi alle nuove realtà cliniche e di ricerca in ambito nazionale ed internazionale” che vede in qualità di moderatore il Rettore Luca Brunese, professore Ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia presso il Dipartimento UniMol di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”.

Appuntamento quindi, venerdì 19 gennaio, dalle ore 9.00, presso la Sala convegni del Centrum Palace, in via Giambattista Vico 2/A, Campobasso.