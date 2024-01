L'energia del cinema al servizio della fede, il regista Cotelo a San Timoteo

TERMOLI. Il regista spagnolo Juan Manuel Cotelo ha incontrato ieri sera le famiglie alla parrocchia di San Timoteo.

Il cineasta ha raccontato la sua esperienza di catechista, dopo aver criticato e parlato male della chiesa e di Dio. Dopo la conversione ha deciso di mettere le sue energie e capacità al servizio dell’evangelizzazione.

«Grazie a lui e grazie alle numerose famiglie intervenute», ha affermato don Benito Giorgetta sui social.

LA RASSEGNA

"Si entra spettatori e si esce da protagonisti”: parte questa sera al cinema Oddo una rassegna cinematografica a sfondo educativo. Saranno proiettati i film del regista spagnolo Juan Manuel Cotelo.

L’iniziativa è promossa dal cinema Oddo in collaborazione con la parrocchia di San Timoteo di Termoli, il Centro Pastorale Evangelizzazione e Cultura della Diocesi – Ufficio pastorale scolastica, Iktus OdV Casa-famiglia “Lucia e Bernardo Bartolino” e la Fondazione Infinito Mas Uno. Il progetto, di cui è responsabile don Benito Giorgetta, è pensato principalmente per educatori - genitori, insegnanti, sacerdoti, religiosi – ma anche studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con l’obiettivo di stimolare la riflessione e accompagnarli nelle scelte e nella crescita.

Lo scopo precipuo delle pellicole è rispondere alle domande fondamentali della vita: Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Come vivo? La rassegna si svolgerà da oggi al 22 febbraio 2024, le proiezioni avverranno ogni giovedì alle ore 19 e alle ore 21 presso il Cinema Oddo.

Stasera, alle ore 19, per la prima ed unica proiezione, sarà presente il regista - attore Juan Manuel Cotelo che incontrerà gli intervenuti e dialogherà con essi. Il costo del biglietto è di 3 euro a pellicola. L’eventuale incasso sarà devoluto in beneficenza in favore dell’associazione “Infinito mas uno” fondata dal regista e dedicata all’evangelizzazione.

