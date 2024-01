"Squilli di Trombetta": chi sale e chi scende nel weekend sportivo termolese

TERMOLI. Tornano gli "Squilli di Trombetta", diamo i voti al weekend sportivo termolese. Il podio più alto, questa settimana, va all’Atletica.

Athletic Club Termoli, voto 9. Per il terzo anno consecutivo, la società di atletica termolese si aggiudica il trofeo "Luigi Di Nunzio 2024", manifestazione di cross (corsa campestre) più prestigiosa della regione Molise, giunta alla sua 56°edizione. L'evento è stato, come ogni anno, magistralmente organizzato dal gruppo sportivo Virtus Campobasso presso l'ex Forum Park in quel di Vinchiaturo e, come sempre, rappresenta l'inizio della stagione agonistica delle competizioni del campionato regionale di Cross, che vedranno l'ultima e decisiva tappa, ai fini delle classifiche, svolgersi proprio a Termoli in località Rio Vivo presso il campo dell'associazione Molise Ultravolo. I ragazzi adriatici hanno primeggiato nella maggior parte delle gare previste ed hanno consentito con le loro prestazioni di trionfare per l'ennesima volta nella classifica assoluta di società. Enorme soddisfazione per lo staff tecnico ed il direttivo della compagine termolese, sempre più impegnati a garantire agli atleti la possibilità di partecipare alle più importanti competizioni a livello nazionale, con risultati sempre più soddisfacenti al di là di ogni più rosea previsione. Prossimi impegni ad Ancona, con le gare indoor, e a Larino con la seconda tappa del campionato regionale di Cross, così da proseguire nel programma annuale... sempre di corsa.

Calcio serie D girone F Termoli Calcio 1920, voto 8,5. Finalmente una vittoria che ci fa ben sperare. Coltello tra i denti (in senso metaforico), grinta e vogli di salvarsi: questa è stata, e avrebbe dovuto essere sempre, la linea da seguire. E sul campo dell’Atletico Ascoli i giallorossi lo hanno fatto e il risultato è arrivato. Il campo di domenica scorsa non era un terreno tanto facile da conquistare, quelli dell’Ascoli sono tignosi, lasciatecelo dire e questi 3 punti sono oro colato per le ambizioni di salvezza dei Giallorossi.

Basket prima divisione Airino Basket Termoli, voto 6,5. Nonostante abbia perso (ma per un sol punto), non possiamo non elogiare lo spirito battagliero fuori casa della compagine di coach Coppola contro gli Shark Giulianova. La squadra, comunque, è sempre sul pezzo e vende sempre cara la pelle, hanno acquisito mentalità vincente e chiunque con loro non avrà mai vita agevole e facile.

Calcio eccellenza Molise G. S. Difesa Grande Termoli 2016, voto 6. Finalmente, in casa con il Bojano, non ha perso. La squadra sta forse pagando più del necessario lo scotto del noviziato. Se fa ancora in tempo a salvarsi? Il tempo c’è, e come si dice? chi ha tempo non aspetti tempo.

Calcio a 5 serie C girone B Arcadia calcio a 5, voto 5,5. Probabilmente erano ancora sotto l’effetto della finale persa di coppa Italia. Anche per loro il tempo di riprendersi è ancora possibile, basta crederci.

Volley serie D femminile Delfina volley School, voto 5. Piano piano l’esperienza ripaga i sacrifici ed è per questo che è arrivato un primo set vinto. A piccoli passi arriverà la vittoria, basta avere pazienza.

Volley serie C interregionale Termoli Pallavolo, voto 4,5. Al di là del fatto che L’impavida Ortona è la bestia nera contro la Termoli pallavolo, ma per la squadra termolese è imperdonabile arrivarci da prima della classe e poi cedere il gioco all’avversario che si è imposto per quasi tutti e 4 i tempi giocati.

Bisogna che qualcuno dia la sveglia ai ragazzi termolesi, altrimenti il sogno si trasformerà in incubo.

Basket serie C unica Air Basket Termoli, voto 4. Alla prima sconfitta abbiamo fatto finta di credere alla scorpacciata di panettone a Natale ma alla seconda no, non ci si può credere. Si è perso, ed anche meritatamente, contro una squadra che francamente sulla carta era battibilissima, invece i sambenedettesi hanno svolto diligentemente il compitino loro assegnato e noi invece eravamo ancora in vacanza, eravamo nel paese dei balocchi dandoci l’illusione che, prima o poi, i marchigiani li avremmo messi sotto.

La Sambenedettese è stata la formica della favola di Esopo. Ha messo da parte le scorte dell’inverno e non ha patito il freddo dell’inverno, mentre la cicala, in questo caso l’Air basket come la cicala si è trovata al freddo e affamata.

Coach Marinelli dovrà cominciare ad alzare i decibel della voce, domenica ci ha provato ma sembravano tutti sordi.

