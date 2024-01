La Croce della pace fa tappa in Molise insieme ai giovani

La Croce della pace fa tappa in Molise insieme ai giovani: intervista a Giuseppe D'Ascenzo

TERMOLI. Nella serata di ieri, mercoledì 17 gennaio, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli, è arrivata la Croce della Pace che dall'Abruzzo ha fatto sosta in Molise. L'iniziativa, promossa dalla Pastorale giovanile interregionale, si inserisce in un percorso di riflessione, confronto e proposta per vivere insieme un momento di unione e di pace.





La croce resterà nella diocesi di Termoli-Larino per quattordici giorni, toccando diverse parrocchie a Termoli e in altri centri. All'evento, animato dal gruppo Rise-Up, ha partecipato il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca. Un progetto significativo, frutto dell'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, e di un contest in cui i giovani delle varie diocesi hanno presentato la loro idea di croce della pace (l'immagine selezionata è stata quella della diocesi de L'Aquila) come simbolo che rappresenterà i giovani di Abruzzo e Molise nel loro impegno a raccontarsi la pace.

Ad accompagnarli, come tema della pastorale giovanile diocesana, c'è anche l'educazione alla missionarietà come componente importante per costruire la pace: "Walking to you".

“La Croce della Pace- ha spiegato Giuseppe D’Ascenzo- sta viaggiando per le diocesi dell’Abruzzo e del Molise e rimarrà con noi per due settimane. La pastorale giovanile della diocesi Termoli-Larino ha come motto “Walking to you” cammino verso te e, dunque, stiamo educando i giovani a un cammino di missionarietà, laddove ci sia bisogno di portare un annuncio anche con la concretezza della nostra testimonianza”.