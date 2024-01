"Non tutto è successo", il sindaco Cateno De Luca arriva in Molise

CAMPOBASSO. Cateno De Luca, sindaco di Taormina e figura di spicco in ambito politico, presenta il suo libro "Non Tutto è Successo!" a Campobasso. L'appuntamento è fissato per domani venerdì 19 gennaio alle ore 17:30 presso Palazzo ex GIL, Spazio Espositivo 1.

Il libro, edito da PIEMME, gruppo Mondadori, offre uno sguardo approfondito sulla vita e sul percorso dell'autore. De Luca, noto per la sua personalità controversa, ha influenzato il panorama politico siciliano e nazionale, suscitando opinioni divergenti. Questo libro è un viaggio attraverso la sua storia personale, imprenditoriale e politica, arricchito da aneddoti di coloro che lo conoscono bene.

L'evento sarà un'opportunità per conoscere da vicino l'autore, porre domande e approfondire gli aspetti meno noti della sua vita e della sua carriera. L'ingresso è libero, e durante la presentazione sarà possibile acquistare una copia del libro e ricevere la firma dell'autore.

Dettagli dell'Evento:

• Data: Venerdì 19 gennaio

• Ora: 17:30

• Luogo: Palazzo ex GIL, Spazio Espositivo 1, Campobasso