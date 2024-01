Antonio D'Aimmo nominato vice presidente dell'associazione Girolamo La Penna

TERMOLI. Come è risaputo, il giorno 13 dicembre del 2023 a Termoli diversi soggetti fondatori, provenienti da varie località molisane, hanno promosso la costituzione dell'Associazione Culturale "Girolamo La Penna".

L’intitolazione dell’Associazione è dovuta alla personalità politica termolese più illustre che la città e, con altre personalità politiche, la stessa Regione abbiano mai avuto.

L’assemblea, in tale giorno, ha approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto, ha eletto Nicola Felice presidente, Giovanni Di Giandomenico presidente onorario, e Bonifacio Domenico, Bonifacio Teresa, D’Aimmo Antonio, Di Giandomenico Remo, Fabbricatore Ulisse, Frate Donato, Fusco Francesco, Quici Giovanni, Vitagliano Gianfranco, componenti del Direttivo.

È seguita venerdì 12 gennaio scorso, previa convocazione del presidente, il primo incontro del direttivo, per assolvere i primi adempimenti previsti dallo Statuto.

Dopo una breve introduzione del presidente, il direttivo all’unanimità ha designato Antonio D’Aimmo vice – Presidente; Francesco Fusco Tesoriere e Ulisse Fabbricatore Segretario.

Si è dato inizio a prospettare le attività che l’Associazione dovrà programmare in futuro, iniziando con quelle da realizzare nel corrente anno 2024, nel quale il 15 giugno prossimo ricorre il centenario della nascita dell’indimenticabile onorevole Girolamo La Penna.

Inoltre, considerate che domenica 21 gennaio prossimo ricorre il diciannovesimo anniversario della morte (“nascita in cielo” per i Cattolici Cristiani) di Girolamo La Penna, sarà celebrata, alle ore 18.00, nella Parrocchia di San Timoteo di Termoli una Santa Messa in suffragio.