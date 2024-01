Sport di tutti: anche le carceri del Molise partecipano al progetto

TERMOLI. Sport di tutti - “Carceri” è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per lo Sport in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’intesa sottoscritti con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (“DAP”) e con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (“DGMC”).

Il Progetto, che ha durata di 18 mesi, si propone di supportare le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo per promuovere la salute e il benessere psico fisico, facilitando il recupero dei detenuti attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, disviluppo e di inclusione sociale, di recupero e disocializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze.

Sport e Salute S.p.A. della Regione Molise, con il coordinatore regionale Angelo Campofredano, ha messo a disposizione la propria sede, in Via Carducci 4/M a Campobasso, per ospitare la conferenza stampa di presentazione di 3 importanti progetti inerenti al Bando Sport di Tutti - “Carceri” che si svolgeranno presso:

Casa Circondariale e di Reclusione Campobasso – con il nome LIBERI NELLO SPORT con la società Asd Fisiopro Gym come capofila

Casa Circondariale e di Reclusione Larino – con il nome DENTRO LO SPORT con la società Asd Us Frenter Larino come capofila

Casa Circondariale Isernia – con il nome RIPARTIAMO DA QUI! con la società Asd Accademia Studi Attività Motorie come capofila

Alla presentazione del 24 gennaio 2024 parteciperanno i Direttori delle Case Circondariali Dott.ssa Maria Antonietta Lauria (Carcere di Campobasso e Carcere di Isernia) e la Dott.ssa Antonella De Paola (Carcere di Larino), oltre alle ASD Capofila: per ASD FisioPro Gym - Referente Paola di Cesare; per ASD US Frenter Larino Referente Danilo Marchitto; per ASD ASAM - Referente Carmine Iacovella.

Casa Circondariale e di Reclusione Campobasso in Via Cavour 52, le attività in programma saranno: Ginnastica per tutti; Pesistica Olimpica; Calcio; Pallavolo; Pallacanestro; Scacchi; Percorso socio-psico pedagogico; scrittura creativa; corso di formazione per istruttore sportivo; consulenze per postura, preparazione fisica, allenamento funzionale, corretta alimentazione; corso di formazione su primo soccorso e uso del defibrillatore. In questo progetto la società capofila è ASD FISIOPRO GYM la quale opererà con i seguenti partner: Polisportiva Chaminade - Nuova Pallavolo Campobasso - Cestistica Campobasso - Circolo Scacchi Monforte - Molise Sorriso Odv - CSI Molise - Fisiopro Snc

Casa Circondariale e di Reclusione Larino, in Contrada Monte Arcano 2, le attività saranno: Calcio; pesistica olimpica; pallavolo; pallacanestro; scacchi; percorso socio-psico-pedagogico; ginnastica per tutti; consulenza per postura, preparazione fisica, allenamento funzionale, corretta alimentazione; corso di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore; laboratorio manufatti artigianali; seminari su valorizzazione patrimonio storico artistico-culturale. In questo progetto la società capofila è ASD US FRENTER LARINO la quale opererà con i seguenti partner: New Energym Ururi - Aurora Volley Ururi - Airino Basket Termoli - Circolo Scacchi Monforte - Wellness Doc Larino - Confraternina Di Misericordia - Associazione Culturale Modellarte - Pro Loco Larino

Casa Circondariale Isernia, in Via Ponte S. Leonardo 3, le attività saranno: Bocce, badminton, ginnastica; corso di formazione per tecnico sportivo e tirocinio sportivo; corso di danza; seminario su corretti stili di vita; corso di primo soccorso; tirocinio pratico di attività motoria con disabili. In questo progetto la società capofila è ASD ACCADEMIA STUDI ATTIVITA' MOTORIE la quale opererà con i seguenti partner: Teco Dance New Generation - Associazione Una Luce Sul Buio Dell'autismo - Croce Rossa Italiana.

Tutti i temi d’intervento sportivi e non sono destinati alla popolazione adulta e maschile delle Case Circondariali.

Nella progettazione è stata privilegiata la sinergia con altri soggetti e reti territoriali in linea con le tematiche affrontate e i target di riferimento come, ad esempio, soggetti del Terzo Settore, servizi sociali, Enti ospedalieri, Istituzioni scolastiche, universitarie, Servizi sociali, Comunità in carico al DGMC, Istituzioni, Istituti Penitenziari ecc.

Per informazioni:

ASD FisioPro Gym - fisioprogym@gmail.com

ASD US FRENTER LARINO - usfrenterlarino@hotmail.com

ASD ASAM - asam@live.it

SPORT DI TUTTI – Carceri ha l’obiettivo di:

• promuovere, attraverso la pratica dell’attività sportiva, un percorso di sostegno nonché un’opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione;

• favorire la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare la salute psico-fisica attraverso un sano e corretto stile di vita e sviluppare l’inclusione sociale;

• fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico al personale dell’amministrazione penitenziaria, ai detenuti e agli operatori sportivi dei Destinatari che operano in carcere;

• supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo proponenti, al fine di sviluppare programmi di attività sportiva destinati alla popolazione detenuta adulta presso gli Istituti Penitenziari e ai minorenni che si trovano in custodia cautelare e pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), gli Uffici di servizio sociale per i minorenni, Centri diurni polifunzionali e la rete delle Comunità ministeriali e del privato sociale che collaborano con i Servizi minorili della Giustizia.