Peppino Vincelli maestro e cuore pulsante dei Bufù di Casacalenda

CASACALENDA. 19 gennaio una data importante per la storia della musica locale e molisana. Oggi è il compleanno del maestro Peppino Vincelli. Maestro di Bufu per oltre 50 anni ha allietato le principali feste civili e religiose della comunità calendina. Un personaggio a pieno titolo merita di essere festeggiato. lo confesso solo per caso oggi ho terminato il mio Bufù e dove immancabilmente Peppino Vincelli con la sua inseparabile fisarmonica sapientemente lo dirige.

Amore passione tradizione di una comunità non si arrestano con le nuove tecnologie è la musica la grande bellezza che arricchisce i nostri animi e ci lega al nostro paese d'origine. Qualche anno fa il bufù di Casacalenda ha trasvolato l'oceano per arrivare in Canada a Montreal. L'esibizione presso la Comunità dei casacalendesi di Montreal ha visto la partecipazione di tanti casacalendesi che si sono esibiti in uno spettacolo a dir poco magnifico, scrivendo una pagina di storia molisana e italiana con la penna d'oro, aprendo il cuore alla gioia dei nostri casacalendesi che vivono lontano dal loro paese natio, in quelle terre lontane del nord America. La musica del bufu' quale strumento di comunicazione, di recupero delle tradizione e della bellezza, tutta casacalendese, la passione ha fatto furore in tanti teatri italiani e all'estero, con un repertorio di canzoni musiche e balli popolari come la comunità Kalendina tutta ha saputo dimostrare e con le voci di un popolo orgoglioso della sua tradizione (esempio l'attuale SindaKa Sabrina Lallitto) che con in costumi tipici della nostra comunità ha saputo rappresentare in ogni dove con il maestro ed il Bufù il nostro bel paese dando lustro a Casacalenda, al Molise all'Italia intera.

Peppino Vincelli da oltre cinquant'anni è il cuore pulsante del Bufu' di Casacalenda. Una risorsa importante è la musica del Bufu' ma un bene più prezioso sono tanti cittadini che ogni in tante squadre non fanno mai mancare il loro contributo al Paese più bello del mondo riportando una citazione del maestro Silvio Di Lalla. Ancora a Peppino Vincelli va il mio plauso per le sue composizioni poetiche, penso proprio di non esagerare con i termini, perché proprio così si possono definire le sue maitunate, destinatari tutti, e che in un capodanno degli 90 ne sono stato destinatario quale giovane consigliere comunale, in pubblica piazza gremita accompagnata da un coro di risate plebiscitario. Un'emozione grande ritenendo la sua lirica un onore veramente grande. Peppino Vincelli è la storia vivente della musica del mio paese dei Balocchi a lui va il mio personale ringraziamento e penso di interpretare il pensiero di molti casacalendesi residenti in paese e nelle tante dimore sparse nel mondo, per la sua musica e per la sua disponibilità per la sua allegria è una forza della natura che durante i vari eventi che hanno interessato la comunità Kalendina non ha fatto mai mancare il suo contributo, prova ne è la sua attiva collaborazione che ha fornito al sottoscritto e non solo, durante tutta l'emergenza sisma Molise 2002.

Grazie a Peppino Vincelli, grazie a tutti i casacalendesi e ai molisani che amano questo angolo di paradiso chiamato Molise. Auguri Peppino per i tuoi 76 anni. Buon Compleanno e continua ancora a dirigere il mio Bufù. Giuseppe Alabastro.