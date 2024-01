Impazza la tradizione del San Sebastiano, il canto coinvolge adulti e ragazzi

Si rinnova il rito del San Sebastiano a Termoli

TERMOLI. Grande spettacolo tradizional popolare per le vie del centro a Termoli.





Nella serata di ieri, venerdì 19 gennaio, è andato in scena l’ultimo atto della trilogia iniziata lo scorso 5 gennaio con il canto della Pasquetta. Dopo il Sant’Antonio Abate di martedì 16, ieri sera è stata la volta del canto in onore di San Sebastiano, canto appunto che chiude le tradizioni di gennaio.





“Buona sera nobile gente statevi tutti allegramente per la festa di domani ricorre Santo Sebastiano. A lì venti di Gennaio ricorre Santo Sebastiano lo faremo col sole e la luna il protettore della Puntura”.

Una partecipazione folta per il corso di Termoli, poiché l’amministrazione ha coinvolto, in questo progetto di salvaguardia della cultura e tradizione, anche le scuole e lo spettacolo che ne è uscito fuori è stato davvero esaltante.





250 bambini della Brigida hanno incantato il pubblico presente, partendo dalla Scalinata del Folklore fino all’esibizione sul corso, intonando il San Sebastiano.

Gli studenti dell’Oddo Bernacchia seppur con meno partecipanti hanno avuto la stessa resa affascinante. Oltre alle scuole poi sono passati i gruppi quelli caratteristici come quello delle Tradizioni Amiche, con i cantanti Fabio e Carlo Antenucci sempre caratteristici e molto studiosi delle tradizioni di Termoli ma anche del resto del Molise. A Jervelelle che avevamo visto anche nel canto du Sant’Antugne. Presenti ieri anche il Gruppo A’ Sartagne, con scenografie bellissime e la splendida voce ed interpretazione di Vincenzo Sciarretta nei panni del giovane Martire, “Sebastiano Un giovanotto che per la fede lui è morto ad una quercia l’hanno legato e 5 frecce gli hanno tirato, Sebastiano si confessava e due Angeli lo ascoltavano, lo ascoltavano piano piano viva Santto Sebastiano”.





Vogliamo anche ricordare la primizia che ci hanno mostrato in Cattedrale della statua in esposizione di cui ci hanno spiegato le motivazioni dell’adorazione del santo martirizzato. Molto tempo fa pare che San Sebastiano sia stato protettore della città di Termoli. Intanto nella giornata di oggi sabato 20 gennaio, in occasione della festività di San Sebastiano, protettore della Polizia locale si terrà una santa messa in Cattedrale alle ore 10:30. Adesso dopo la fede siamo passati già al profano perché è tempo di tuffarci nel gioioso e scherzoso Carnevale.

