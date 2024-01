"Stupor Mundi/parole in libertà 2023-24", Carla Di Pardo esporta l'arte oltre i confini

TERMOLI. Nel libro d'artista che raccoglie 159 espressioni distinte c'è anche la docente termolese Carla Di Pardo, insegnante e illustratrice-pittrice sempre più inserita nei circuiti culturali oltre i confini molisani.

Ha partecipato lei stessa, ieri, sabato 20 gennaio, alle ore 17, presso la Palazzina Cluana di Civitanova Marche, all'inaugurazione di "Stupor Mundi/parole in libertà 2023-24". Dopo la Puglia, presso il Castello Svevo di Barletta, è approdata in città la seconda tappa della mostra internazionale di libri d'artista, dove è presente anche una nostra concittadina, l’artista Carla Di Pardo. La mostra itinerante ha visto esposti 150 volumi illustrati artisticamente da maestri italiani ed internazionali provenienti da Giappone, Turchia, Germania, Bielorussia, Argentina, Messico, Stati Uniti, Canada, Brasile, Russia e Belgio e ovviamente Italia, e anche il Molise con Termoli, rappresentati da Carla Di Pardo.

Il taglio del nastro dell'esposizione, curata ed ideata dalla bravissima Lucia Spagnuolo e dall'Associazione artistico-culturale "Ce.Sa.CooP Arte" di Barletta di Stefano Pelle, in collaborazione con l'assessorato al turismo e cultura, con il patrocinio del comune di Civitanova, e’ avvenuto alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica insieme al Consigliere regionale, facente veci del Presidente delle Marche a seguire vari interventi, il critico d’Arte la professoressa Loredana Finicelli, docente dell'Accademia di Frosinone, un reading di poesie di Onorina Lorenzetti, Gianni Marcantoni, Armando Mastrangelo e Lucia Nardi con accompagnamento musicale della professoressa Maria Letizia Papi.

Il tema del progetto è "Stupor Mundi" (la meraviglia del mondo), il castello di Barletta in cui soggiornò Federico II: esso intende valorizzare ed accogliere nuove forme di espressione comunicate attraverso segni, colori, materia e volume.

Il libro d’artista, a differenza del tradizionale, non comunica solo attraverso le informazioni o il piacere intellettuale, ma ne combina le diverse potenzialità. Il libro d’artista non assume solamente un valore estetico, significativo e spesso di denuncia, ma trasmette, attraverso le parole divenute immagini, di stupire e meravigliare il fruitore nel momento in cui esse vengono osservate riuscendo a suscitare una profonda sensibilità emotiva.

Notevole è stata l'adesione dei più importanti curatori di vari archivi e scuole del libro d’artista a livello nazionale ed internazionale (la stessa Lucia Spagnuolo ne fa parte). Tra i partecipanti: Archivio di Milano di Fernanda Fedi e Gino Gini, archivio Caba di Lamberto Caravita di Conselice, archivio di Milano di Ruggero Maggi, archivio di Bologna di Anna Boschi Cermasi, gruppo scuola del libro d’artista di Mara Caruso dal Brasile.

L'esposizione si protrarrà fino al 30 gennaio. Dopo la tappa civitanovese, "Stupor Mundi" si trasferirà in Molise, a Termoli a cura dell’artista, la professoressa Carla Di Pardo che insieme all’ideatrice e curatrice Lucia Spagnolo e a prestigiose Associazioni del territorio coi patrocini istituzionali ne organizzerà l’evento che è stato presentato in anteprima, ieri sera dinanzi ad un vasto pubblico ed agli artisti presenti, presto seguiranno notizie dettagliate, in seguito dopo la tappa primaverile di Termoli, ripartirà per proseguire il viaggio, verso l’Abruzzo, Toscana ed Emilia-Romagna.

Galleria fotografica