Presenze attente per scoprire la "Poesia dell'assenza" di Laura D'Angelo

TERMOLI. È stato presentato ieri a Termoli, presso la Libroteca "L'ora d'aria", il volume di poesie "Poesia dell'assenza", l'ultimo lavoro della scrittrice e poetessa molisana Laura D'Angelo, edito dalla casa editrice Il Convivio. L'autrice, che ha già all'attivo diverse pubblicazioni non soltanto lirico- narrative ma anche di ambito scientifico, ha dialogato con Selena Racchi, in una saletta gremita e attenta, complice anche la calorosa accoglienza della padrona di casa Laura Ruoppolo che ha creato il contenitore di un evento dedicato alla poesia come chiave di lettura della realtà per grandi e piccini. "Un posto pensato per bambini e ragazzi, ma anche per gli adulti che sono stati bambini e che nei libri grazie alla lettura si ritrovano" ha dichiarato la Ruoppolo.

Dopo i saluti di rito, il discorso poetico ha coinvolto l'autrice Laura D'Angelo e la moderatrice Selena Racchi, con la lettura di brani di poesia e la condivisione di riflessioni ed emozioni. Ancora una volta il tema dell'assenza ha saputo farsi contenitore più ampio di sapori, ricordi, odori, estati soleggiate, mancanze e nuove presenze, muovendosi all'interno di una salda tradizione lirica sempre con il candore raro che contraddistingue la scrittura della D'Angelo.

Il volume, che vanta la prefazione di Giuseppe Manitta, ha avuto positivi riscontri critici a livello nazionale (l'ultimo a cura di Enrico Grandesso, con la recensione al volume pubblicata su Avvenire), ed è stato anche presentato sui canali Spreaker e Spotify nella rubrica "La voce del poeta" di Lorenzo Pieri, con una rosa di alcuni testi poetici. "La poesia è il tentativo di dare voce alle emozioni, attraverso una parola che risulta sempre incompleta. Ma è anche l'occasione per incontrare l'altro e noi stessi- ha dichiarato la D'Angelo- e le librerie sono un posto magico, capaci di realizzare questo incantesimo della parola".

