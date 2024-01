Matematica: studenti del liceo D'Ovidio alle finali nazionali di Cervia

LARINO. Sabato 20 gennaio, nell’Aula Magna del Liceo “Romita” di Campobasso, si è svolta la selezione regionale della Coppa Junior Kangourou della Matematica 2024, riservata alle classi del biennio e promossa dall’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Milano.

Alla competizione hanno partecipato con grande emozione 2 squadre del Liceo “F. D’Ovidio”, dell’omnicomprensivo “Magliano” di Larino, una per il Liceo Classico ed una per lo Scientifico, che si sono sfidate con gli altri istituti della regione. Per il secondo anno consecutivo, la squadra dello Scientifico ha conquistato il podio e si è qualificata per le Finali Nazionali che si svolgeranno a Cervia il 5 e 6 maggio 2024. Con l’entusiasmo, la passione e la lucidità che li contraddistinguono gli studenti della squadra del Liceo, denominata “I quadrati di binomio”, si sono misurati con una prova basata sulla risoluzione di 15 quesiti di logica matematica in 90 minuti, piazzandosi al terzo posto, ma secondi in classifica tra le scuole della regione, visto che le prime due classificate sono entrambe squadre del Liceo Romita di Campobasso.

Nato nel 1994 e giunto ormai al trentennale, Il Kangourou ha lo scopo di promuovere la cultura matematica di base e sviluppare la logica attraverso un gioco-concorso. È una competizione internazionale che coinvolge 106 Paesi in tutto il mondo; per l’Italia, in cui il Kangourou della Matematica è inserito nell’elenco delle iniziative per l’accreditamento delle Eccellenze del M.I.U.R., 63.367 sono stati i concorrenti, e 771 le scuole, che hanno partecipato all’edizione 2023.

Agli studenti Sara Ciciola, Ilaria Dato, Marisa De Rosa, Franco Giulietti, Nicolò Plescia e Serena Scardera, e al prof. Pucciarelli che li ha cosi ben “allenati”, le congratulazioni di tutti i docenti del Liceo e della dirigente scolastica, Emilia Sacco, insieme a un grandissimo “in bocca al lupo” per la prossima finale di Cervia.

Galleria fotografica