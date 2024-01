Studenti di Mafalda in visita alla Guardia costiera di Pescara

MAFALDA. Nella giornata del 17 gennaio 2024 la Eleutheros Aps di Mafalda ha coinvolto gli studenti delle classi prime e terze della scuola primaria di secondo grado dell’Istituto Omnicomprensivo del paese in una uscita di istruzione presso la Direzione Marittima della Guardia Costiera di Pescara.

L’obiettivo della visita era quello di completare il percorso iniziato il 4 maggio 2023 con la relazione del Comandante Martiniani Gabriele dal titolo “plastiche e isole di microplastica” che mettevano in luce, in un elaborato percorso di slide e video, il problema sempre più pressante della salvaguardia del nostro mare. Gli studenti hanno assistito e partecipato attivamente e con estrema attenzione alla relazione del Luogotenente Biagio Abatematteo che per mezzo di slide, video e foto ha saputo coinvolgere i presenti sia sulle tematiche dell’inquinamento dei nostri mari che sulle metodiche poste in essere per risolvere le suddette problematiche.

La visita alla Sala Operativa ha destato moltissimo interesse e partecipazione. Infine i giovani studenti hanno avuto la possibilità di raggiungere i mezzi nautici che la Guardia Costiera ha a disposizione per le diverse operatività. I mezzi di salvataggio sia lungo la costa che di lunga navigazione sono stati motivo di ulteriori domande da parte degli studenti che si sono confrontati direttamente con il Comandante. Durante il confronto sono emerse anche le gravose problematiche del salvataggio dei migranti in difficoltà nei nostri mari e di come vengano messi in salvo. La giornata si è conclusa con il rientro a Mafalda. Siamo pronti per altre esperienze che possano arricchire il bagaglio culturale e sociale dei giovani studenti.