Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

TERMOLI. Dal 18 al 25 gennaio 2024 si celebra la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, iniziativa ecumenica in cui i cristiani di tutto il mondo, mantenendo le proprie tradizioni e confessioni, si riuniscono spiritualmente in preghiera per l’unità della Chiesa.

Ama il Signore Dio tuo… e ama il prossimo tuo come te stesso (Luca 10,27)

Testi congiuntamente preparati e pubblicati da Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-per-l-unita/semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens-2024.html