Squilli di Trombetta: up and down del weekend sportivo termolese

TERMOLI. Diamo i voti, anche questa settimana, al weekend sportivo termolese.

Il podio più alto questa settimana tocca alle arti marziali e a Vincenzo Porreca. Voto 10 a Porreca e alla società Team Capurso Muaythai Termoli.

La tradizione delle arti marziali è davvero radicata a Termoli. Lo dimostrano i successi continui maturati fuori dai confini regionali, come quello conseguito domenica scorsa, 21 gennaio a Molfetta, dal team Capurso Muaythai Termoli, che vince ancora ai campionati Italiani Wkf (World Kickboxing Federation). È la volta del termolese Vincenzo Porreca che con un High Kick (calcio al viso) mette Ko il suo avversario alla terza ripresa.

Sullo stesso gradino ci mettiamo la disciplina del cross con due ragazze della Runners Termoli (voto 10) e le atlete Candida Pascale e l'allieva 16enne Violante Verangela Menadeo (voto 10). È terminata la quinta edizione della "Corriamo tra gli ulivi", gara di corsa campestre perfettamente organizzata dalla società Larino Run in contrada Monte Arcano a Larino. La manifestazione, valevole come campionato regionale Fidal di società e individuale Master, ha visto la partecipazione di numerosi atleti, oltre 200 e di blasonate società provenienti da tutta la regione. Per la Runners Termoli presenti due atlete, Candida Pascale che ha vinto la gara femminile conquistando in contemporanea il titolo di campionessa regionale SF50 e l'allieva 16enne Violante Verangela Menadeo che è giunta prima al traguardo nella gara a lei riservata.

Secondo posto per la Asd Only Games e Fidart, voto 9.5. Il meglio del territorio si sta dilettando in questa disciplina che sta sempre più prendendo spazio tra i praticanti, in Italia non siamo ancora a livello di Olanda e Inghilterra, ma il movimento comincia sempre più a lievitare, in passato sempre a Termoli abbiamo assistito a eventi di caratura assoluta, anche internazionale. Nel passato abbiamo spesso ospitato anche le cronache delle competizioni locali, poiché la passione per le freccette, al di là delle serate trascorse nei locali, sin dagli anni novanta, diventa sempre più un elemento agonisticamente interessante e le sfide planetarie trovano spazio nei palinsesti di piattaforme come Dazn.

Il calcio di serie D conquista il terzo posto. Termoli Calcio 1920 voto 9. Stabilisce un record il Termoli Calcio. Conquista due vittorie consecutive dando davvero un senso a questa stagione, che ci pone al primo posto delle squadre Play out, Poi la vittoria di domenica contro il Tivoli è stata una vittoria voluta, di rabbia. Ora bisogna continuare, domenica prossima si va a Roma contro il Roma City.

Passiamo al basket di serie C Unica Air Basket Termoli, voto 8,5. La cosa bella è che la squadra non ha dato seguito al famoso detto non c’è due senza tre, avendo iniziato il 2024 in modo disastroso con due sconfitte su due. Il rischio a Torre de Passeri era alto ma i ragazzi, spronati da coach Marinelli, si sono guardati in faccia prima di scendere in campo e hanno deciso di porre fine alla falsa partenza di inizio d’anno. Bella reazione che fa ben sperare.

Basket promozione Abruzzo e Molise Airino Basket, voto 8. Come tutti i derby dell'Adriatico, non si finisce mai di giocare e si giocherebbe all'infinito per non perdere mai. Questa volta i "Gialloblù" riescono a mettere la freccia sui "Cugini" dell'Adriatico di San Salvo, con una partita tosta e altalenante. Primo quarto sempre a mille all'ora che mette in difficoltà Celenza & soci, che ci mettono un po' di tempo a carburare e a risalire la china chiudendo sotto di nove, partendo da molto lontano. La fiducia sale e l'equilibrio anche. Gli ospiti continuano a lavorare ai fianchi di Cau & C., che penalizzati dai falli rallentano, nel punteggio e nell'aggressività, e costruiscono dalla lunetta un secondo quarto in parità nel parziale. È solo il preludio, di un terzo quarto in rimonta del San Salvo, che liberatosi dell'impaccio offensivo, riesce a risalire e mettere il muso davanti, l'unica volta in tutto il match, per un minuto, rintuzzati immediatamente, dalle giocate di Davico e De Fenza che chiudono avanti di un solo punto il quarto, 55-54, con un parziale di 15/23, dilapidando il vantaggio accumulato con tanta fatica. Quarto quarto a ritmi bassi, con le difese a farla da padrona, che spegne gli attacchi. L'Airino con fatica, con il capitano costretto ad uscire anzi tempo per raggiunto limite di falli, con le seconde line che rispondono presente, costruisce un piccolo vantaggio che tiene lontano il giusto gli ospiti e le loro velleità di vittoria. Il tempo corre veloce, e le distanze aumentano solo nel minuto finale, per il sigillo vincente che porta in casa Airino la sesta vittoria in campionato. La classifica sorride con quarto posto in condominio, per affrontare un mese verità dove incontreremo una dopo l'altra tutte e quatto le prime in classifica.

Pallavolo serie C Interregionale Termoli Pallavolo, voto 8. Anche per loro un inizio anno da dimenticare ma anche loro hanno cambiato regime e sono tornati sulla retta via, rimanendo sempre primi in classifica seguiti a ruota dal Gada Pescara. Bravi a reagire ma ora bisogna non sbagliare più.

Calcio a 5 serie C 1 girone B Arcadia Calcio a 5 Termoli, voto 7.5. Aver battuto il Gigi Vip Futsal San Severo non è stata una impresa titanica ma averlo fatto venendo fuori da una cocente delusione, come quella patita in finale di coppa Italia, è stato importante a livello psicologico.

Volley serie D femminile Delfina Volley School, voto 5. Per le ragazze di Mottola deve essere una scuola dove il voto insufficiente non deve suonare come una sonora bocciatura. Le ragazze, a forza di fare simili esperienze, alla fine ne usciranno fortificate e siamo certi che, quanto prima, le Delfine ci stupiranno.

Calcio eccellenza Molise G. S. Difesa Grande Termoli 2016, voto 5. Ci aspettavamo un Termoli 2016 diverso, poiché il patron Di Biase lo aveva promesso, invece niente di tutto ciò. Anno nuovo, vita vecchia, nuova sconfitta. Casalinga. Chi ha tempo non aspetti tempo, perché da qui alla fine è un attimo e spesso non ce accorgiamo nemmeno.

