In arrivo il primo plenilunio dell’anno

TERMOLI. A gennaio la terra è spoglia, gli animali sono per lo più in letargo e la vegetazione appare avvolta in un sonno profondo, ovunque silenzio in attesa di un nuovo risveglio, ma il 25 gennaio occhi al cielo per ammirare il primo plenilunio del 2024, conosciuto in molte culture con il nome di "Luna del Lupo".

Questo nome affonda le radici nelle antiche tradizioni dei nativi americani, che chiamavano così questa Luna poiché credevano che i lupi ululassero di più in questo periodo dell’anno, forse a causa della loro ricerca di cibo durante l’inverno.

Non è, tuttavia, l'unica denominazione che contraddistingue il primo dei 12 pleniluni previsti del 2024, esso è anche noto come: Luna calma, Luna della neve, Luna fredda, Luna casta, Luna brillante o Luna del piccolo inverno.

Non sarà una grande luna piena dato che sarà vicinissima all'apogeo, il punto più distante dalla Terra, ma sarà comunque magica e ammaliante per chi ama osservare il cielo.

Sorgerà alle 18:54 ora italiana, ma per vederla al meglio è bene aspettare che cali il buio della notte.

Gli appassionati di astronomia potranno trovare nel nuovo anno tanti spunti per alzare gli occhi al firmamento: dalle straordinarie eclissi agli abbaglianti sciami meteorici, allineamenti planetari e altro ancora.