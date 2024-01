Studenti della Brigida a lezione di Costituzione con il senatore Della Porta

TERMOLI. Gli studenti delle due classi quinte di via Maratona hanno incontrato il senatore Costanzo Della Porta e l’assessore comunale di Termoli con delega all’Istruzione, Silvana Ciciola, a conclusione di un percorso che ha portato i piccoli alunni dell’Istituto comprensivo ‘M. Brigida’ a confrontarsi con il documento fondante dello Stato Italiano, la carta d’identità della Nazione: la Costituzione.

Un’opportunità di crescita personale, un’occasione per migliorarsi e conoscere quelli che sono i principali articoli di un ordinamento che ogni cittadino responsabile, anche i più piccoli, deve fare propri e rispettare.

L’incontro arriva a chiusura di un cammino che gli studenti hanno percorso - sotto la guida delle insegnanti Vecchione, Sabbatinelli, Lombardi, Glowacka, Di Paolo, Salvatore e Petitti – alla scoperta della Costituzione, nell’ambito delle attività previste dal curricolo di Educazione Civica.

La presenza del senatore Della Porta e dell’assessore Ciciola ha, però, rappresentato quel valore aggiunto che arriva a compimento di uno studio in classe. Ragazze e ragazzi di via Maratona hanno ‘interrogato’ i due esponenti politici, formulando interrogativi dei più disparati: dalla nascita della Costituzione alla sua applicazione, passando per l’importanza del documento e le innumerevoli difficoltà che si incontrano nel momento in cui bisogna modificare anche un solo articolo.

Non è mancata la fatidica domanda: come si fa a diventare senatore? Con una sincerità ed una naturalezza che appartiene solo ai più piccoli, gli alunni hanno sorpreso i presenti, tra cui il dirigente scolastico – il professor Francesco Paolo Marra – e strappato anche un sorriso. Al termine dell’incontro la ciliegina sulla torta: il senatore Costanzo Della Porta ha regalato agli alunni una copia della Costituzione italiana.

Poi una sorpresa: l’assessore Ciciola ha invitato le due quinte ad una visita in Comune a Termoli, in modo tale da osservare con i propri occhi il lavoro di un’istituzione che è alla base del funzionamento di una città.