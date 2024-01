"Una finestra sul pericolo di abusi e dipendenze" la mission del Progetto Martina

TERMOLI. Alle 11 di mercoledì 17 gennaio, nell’aula magna dell’Istituto Alfano di Termoli, si è svolto, promosso dal Lions club Termoli Tifernus e in collaborazione con il liceo termolese, l’ormai tradizionale incontro con gli studenti nell’ambito del Progetto Martina, service indirizzato agli studenti delle scuole superiori con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori attraverso la conoscenza, l’adozione di uno stile di vita sano e l’attuazione di controlli periodici. L’incontro ha visto la presenza del dottor Dino Molinari.

Un altro appuntamento è stato fatto mercoledì 24 gennaio, stesso luogo, stessa ora, questa volta sulla prevenzione delle tossicodipendenze da alcol e droga, con il dottor Nicola Rocchia.

Aprire una finestra sul pericolo di abusi e dipendenze. È questo il tema del secondo appuntamento targato Lions Club Tifernus.

Istruire i giovani sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, sulla opportunità della diagnosi tempestiva, sulla necessità di impegnarsi in prima persona.





È questo il cuore del Progetto Martina, che viene portato da ormai 13 anni in tutti i distretti Lions italiani.

Il Lions club Tifernus ha rinnovato la collaborazione sul territorio, promuovendo un mini ciclo di incontri, con il dottor Dino Molinari, mercoledì scorso, che ha messo in guardia i giovani studenti sulle problematiche riguardanti i tumori nell’ambito sessuale e ginecologico in genere e con il dottor Nicola Rocchia, ex primario del pronto soccorso del San Timoteo e oggi primario al Cardarelli di Campobasso, che ha parlato ai giovani di dipendenze quali alcool, droga e ludopatia.

Lo ha fatto nell’aula magna del liceo classico Perrotta di Termoli, nell’ambito delle attività promosse dall’istituto Alfano e portate avanti con molto piacere e partecipazione dei Lions Club Tifernus Termoli.

