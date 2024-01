Nuovi spazi di comunicazione sociale per gli studenti di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Oggi giorno gli ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ณ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ถ di apprendimento non possono essere progettati senza tener conto anche degli ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ (๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฆ-๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ช๐˜ท๐˜ช ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ขฬ€ ๐˜ท๐˜ช๐˜ณ๐˜ต๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ) per configurare nuove dimensioni di apprendimento concrete ed efficaci.

Lโ€™utilizzo del ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ in ambito educativo costituisce un recente campo di esplorazione che offre la possibilitร di ottenere nuovi โ€œspaziโ€ di comunicazione sociale, maggiore libertร di creare e condividere lโ€™offerta di nuove esperienze didattiche immersive attraverso la virtualizzazione, creando un continuum educativo fra lo spazio fisico e lo spazio virtuale per lโ€™apprendimento, in un ambiente di apprendimento online.

Gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, grazie ai nuovi dispositivi tecnologici, acquistati nellโ€™ambito dellโ€™azione del PNRR - โ€œNext Generation Classroomโ€, e allโ€™interno del piano di studi di scienze, stanno iniziando a conoscere e ad operare in tali ambienti di apprendimento al fine di accelerare sullโ€™utilizzo delle tecnologie connesse allโ€™๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ, alla ๐—ฟ๐—ผ๐—ฏ๐—ผ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ e alla ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฎฬ€ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐˜‚๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ.