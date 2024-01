Pagine del Risorgimento in Molise 1943-44

Per non dimenticare

Per non dimenticare sab 27 gennaio 2024

COLLETORTO. Un'iniziativa culturale nel "Giorno della Memoria" per non dimenticare gli orrori della guerra sul territorio molisano. E non solo.

Nella settecentesca Sala del Consiglio, presso Palazzo Rota, oggi, sabato 27 gennaio, alle ore 17, sarà presentato il volume "La seconda guerra mondiale attraverso le pagine del Risorgimento Molise 1943-44" scritto da Fabrizio Nocera e Antonio Salvatore per conto della Volturnia Edizioni. L'iniziativa per non dimenticare è promossa dal Comune di Colletorto in collaborazione con La Coccinella e l''Osservatorio Culturale Enzo Nocera.

Presenta l'iniziativa sugli eventi accaduti in Molise il prof. Luigi Pizzuto, storico del luogo. Dopo i saluti del Sindaco di Colletorto Mimmo Mele e del presidente dell'Associazione Culturale "La Coccinella" Camilla Di Rocco, interverranno gli autori per fare luce su non poche pagine di storia sconosciuta. Il giornale Risorgimento nasce all'indomani della liberazione di Napoli che avvenne grazie alla Resistenza.

La città partenopea infatti è una delle poche città a liberarsi da sola. Attraverso il giornale dell'epoca si conoscono le ansie, le attese, le difficoltà della popolazione e i movimenti delle forze di liberazione. Una curiosità. Sulla testata del Risorgimento viene riportata l'occupazione della V Armata a Santa Croce, Bonefro e Riccia. Un appuntamento importante per conoscere nei particolari anche l'avanzata degli Alleati tra la Puglia e il Molise.