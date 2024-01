Il Molise è di scena con "Wedding destination e Borghi attrattivi"

LARINO. Mercoledì 24 gennaio 2024 presso la sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, si è svolta la Masterclass Wedding Destination e Borghi Attrattivi, inserita all’interno del progetto “Palcoscenici: il Molise è di scena” gli eventi e i momenti di incontro nei siti archeologici e culturali della Regione Molise per la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico culturale del territorio regionale.

La mattinata ha visto susseguirsi, dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Larino Pino Puchetti, gli interventi tecnici di Maria Tirabasso, Responsabile Ufficio regionale rapporti con i molisani nel mondo, che ha illustrato e presentato il progetto Palcoscenici e le possibilità di far diventare il Molise una "destinazione" per organizzare esperienze matrimoniali appetibili in tutto il mondo; Angelo Sollazzo Presidente Nazionale della CIM, Confederazione degli italiani nel mondo;

Costanza Travaglini, Coordinatrice regionale Molise Progetto PNRR Turismo delle Radici-MAECI.

Ad esporre la parte pratica della destination wedding è stato Angelo Garini, uno dei Wedding Planner più importanti d'Italia, il quale ha illustrato le sue diverse esperienze di organizzazione di matrimoni ed eventi in giro per il mondo. Insieme a lui gli interventi di altri professionisti del settore come Francesca Schunck, Presidente associazione Wedding Bureau, Liana Moca, Presidente Feder Celebranti e Wedding Celebrant e Lello Muzio, fotografo molisano.

A moderare i lavori dell’intera mattinata Nella Rescigno, presidente di justMO’, impresa Culturale e Creativa molisana.

La giornata ha visto una buona partecipazione da parte dei vari operatori del settore del wedding e del turismo in generale, con la presenza di aziende e attività del territorio regionale.

