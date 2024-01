Alunni dell'Achille Pace vincitori del green contest "Ethosland"

TERMOLI. L'istituto Achille Pace è il vincitore del green contest denominato Ethosland, partito ad ottobre 2023.

L’iniziativa è stata promossa da 22 centri commerciali appartenenti al gruppo Ethos e ha visto coinvolti 22 comuni italiani e circa 100 istituti scolastici.

L'obiettivo primario è quello di piantumare 1.000 piantine, che presto diventeranno meravigliosi alberi, in un'unica zona sul territorio nazionale, e in aggiunta altri 1.000 alberi divisi per i 22 comuni aderenti.

Attraverso un contest artistico, semplice e gratuito, gli alunni della primaria dell’Achille Pace hanno contribuito a questo progetto diventando dei veri ambasciatori green.

Gli studenti hanno ricevuto, in cambio dei loro disegni a tema sostenibilità, un piccolo vasetto con dei semini, che hanno annaffiato prendendosene cura. L'istituto ha vinto anche un buono da 500€ in materiali didattici, spendibili all'interno del Centro Commerciale Costaverde.