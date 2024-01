Turnover al Carnevale di Larino, ma sempre al Massimo... Giletti al posto di Boldi

LARINO. Nei giorni scorsi con un video messaggio diffuso sui canali social del Carnevale, l’attore Massimo Boldi, il cipollino del cinema italiano, aveva annunciato la sua indisponibilità per la giornata inaugurale del 19 febbraio per sopraggiunti impegni cinematografici. Una circostanza che può sempre verificarsi quando si scelgono personaggi di spessore, ma quelli di ‘Larinella’ non si sono certi persi d’animo. E così, grazie a vari collaboratori, dopo qualche giorno sono riusciti a trovare un altro personaggio di caratura nazionale, ossia Massimo Giletti.

Il post su Facebook recita: ‘No, non è l’Arena, è il Carnevale di Larino. Ora lo conoscete il volto noto che sarà con noi il pomeriggio del 10 febbraio, non si parlerà di inchieste, politici, ma di carri e chiacchiere di carnevale, balli, cartapesta, leccornie e tutte le follie che troverete al Carnevale. Signore e Signori, Massimo Giletti”.