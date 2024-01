In arrivo il "Villaggio di Carnevale" e il "Borgo degli innamorati"

TERMOLI. Giovedì e venerdì, con due distinte conferenze stampa, saranno presentate le manifestazioni inerenti alla nona edizione del “Villaggio di Carnevale” e la seconda edizione del “Borgo degli Innamorati”.

Giovedì 1° febbraio, alle ore 10, nella sala consiliare del Comune di Termoli in Via Sannitica sarà presentata la nona edizione del “Villaggio di Carnevale” mentre venerdì 2 febbraio, sempre alle ore 10 in Sala Consiliare, sarà la volta della seconda edizione del “Borgo degli Innamorati”, tradizionale appuntamento collegato alla Festa di San Valentino.

Agli incontri saranno presenti l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile e i rappresentanti delle associazioni che partecipano alle due manifestazioni.