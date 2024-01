"Turismo alle radici", l'assessore Barile incontra il Ministro Tajani

TERMOLI. Si è svolta ieri a Roma, presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina, l’incontro convocato dal Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, per evidenziare le grandi opportunità che può offrire il “Turismo delle Radici ” per i connazionali all’estero che potranno riscoprire i luoghi di provenienza dei propri avi e di conoscere l’Italia ma anche le nuove iniziative e le sfide che questo tipo di turismo presenta e le strategie per promuoverlo efficacemente.

In rappresentanza del Comune di Termoli era presente l’Assessore alla Cultura e al Turismo Michele Barile che ha riferito come “Il 2024 vedrà l’inizio di questo ambizioso progetto. Un’importante opportunità per il nostro territorio finalizzata a riavvicinare intere famiglie che hanno lasciato il nostro paese e che oggi, spinti da un grande interesse culturale e storico e dalla voglia di riappropriarsi delle tradizioni di un territorio, hanno sempre più il desiderio di tornare”.

Nelle prossime settimane, insieme alla dottoressa Costanza Travaglini, coordinatrice del “Turismo delle radici” per il Molise, si entrerà nel merito delle opportunità che questo progetto mette a disposizione dei comuni aderenti.