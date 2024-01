"Aggiungi un posto a tavola", al via la campagna in Molise

CAMPOBASSO. Anche nella nostra regione la Fipe Confcommercio Molise ha aderito alla campagna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per favorire la presenza di famiglie nei ristoranti. L’iniziativa prenderà il via da domani 1° febbraio e rimarrà attiva fino al mese di giugno.

"Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più" è il nome dell’iniziativa che vuole aiutare le famiglie italiane, proponendo ai propri associati l’inserimento di un menù dedicato ai bambini fino a 10 anni a soli 10 euro, affinché ritorni l’abitudine conviviale nei tavoli dei ristoranti.

" La campagna che lanciamo vuole essere uno stimolo nei confronti delle famiglie numerose – afferma Carlo Durante, presidente FIPE Molise – con il menù dedicato con una cifra prestabilita, facendo spendere cifre accettabili ai consumatori, ridando una capacità di acquisto, ormai sacrificata. Possono aderire anche coloro che già hanno nel menù un'offerta dedicata ai bambini ad un prezzo fino a 10 euro”.

Per aderire all'iniziativa bisogna compilare questo form https://forms.gle/nnaejiD1iCUNXzTS6 : le imprese aderenti verranno pubblicate su un sito istituzionale dedicato al progetto. Sarà possibile nei prossimi giorni ritirare il materiale di comunicazione della campagna presso la sede regionale di Confcommercio in C.da Colle delle Api, Zona Industriale di Campobasso.